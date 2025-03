So bewertet Glatzel sein HSV-Comeback

IMAGO/ABS Michael Schwarz

Robert Glatzel ist nach langer Verletzungspause endlich zurück

Robert Glatzel blickt auf eine knapp fünfmonatige Verletzungspause beim Hamburger SV zurück, nachdem er sich im Oktober in einem Testspiel einen Sehnenabriss zugezogen hatte. Für die heiße Phase des Aufstiegsrennens in der 2. Bundesliga ist der Mittelstürmer jetzt wieder da, absolvierte nach seinem Kurz-Comeback in der Liga beim 1. FC Magdeburg nun seinen ersten längeren Einsatz.

Wieder war es ein Testspiel, wieder in einer Länderspielpause: Am Mittwoch stand Robert Glatzel in der Startelf des Hamburger SV, als dieser gegen den Regionalligisten Phönix Lübeck testete.

Es war ein erfolgreicher Härtetest für den 31-Jährigen, der beim 3:0 gegen den Viertligisten per Elfmeter zur Führung für den HSV traf und insgesamt eine Halbzeit lang in der Sturmspitze der Rothosen eingesetzt wurde.

"90 Minuten sind noch nicht drin, aber es sieht insgesamt gut aus. 45 Minuten traue ich mir zu", so Glatzel nach der Partie der Hamburger. Der HSV-Torjäger zeigte sich nach seinem ersten Startelf-Einsatz unter Wettkampfbedingungen seit beinahe einem halben Jahr äußerst positiv gestimmt und zuversichtlich, dass er schon bald auch für den Liga-Betrieb eine Alternative für die Anfangself sein kann.

Glatzel wurde beim HSV erfolgreich durch Selke vertreten

Der Test gegen Lübeck bedeutete für Glatzel "den perfekten Abschluss der Reha-Phase. Ich bin sehr, sehr glücklich", so der gebürtige Münchner, der in der laufenden Saison auf gerade einmal sieben Einsätze für die Hansestädter in der 2. Bundesliga kommt.

Glücklich über die Glatzel-Leistung im HSV-Test am Mittwoch auch Cheftrainer Merlin Polzin, der meinte: "Natürlich merkt Bobby die monatelange Pause, aber er ist fit, hat sich gut bewegt. Und das Tor wird ihm zusätzlich helfen, noch schneller wieder da zu sein."

In den vergangenen Monaten wurde Glatzel erfolgreich von Davie Selke beim Hamburger SV vertreten, der mit 17 Treffern mittlerweile der Top-Torjäger in der 2. Bundesliga ist.