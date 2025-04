Bundesliga-Star vor Wechsel nach England?

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Patrik Schick (l.) könnte Bayer 04 im Sommer verlassen

Er ist einer der treffsicherste Spieler von Doublesieger Bayer Leverkusen, aber womöglich im Sommer weg. Patrik Schick könnte die Werkself bald in Richtung Premier League verlassen.

Die sportliche Zukunft von Bayer Leverkusens Stürmer Patrik Schick bleibt vorerst offen.

Nach Informationen von "Sky" ist Schick weiterhin ein Wechselkandidat im kommenden Transferfenster.

Wo spielt Schick in der kommenden Saison?

Der Plan lautet demnach: Entweder verlängern oder wechseln. Der Vertrag von Schick läuft noch bis 2027.

Das Transferziel sei die Premier League, heißt es in dem Bericht. Ein Wechsel in die Wüste nach Saudi-Arabien sei hingegen ausgeschlossen.

Ein möglicher Interessent sei Manchester United. Der englische Rekordmeister habe den 29-Jährigen auf dem Zettel. Allerdings suche der Klub eigentlich einen etwas jüngeren Mittelstürmer. Vom Tisch sei der Schick-Transfer zu United deswegen aber nicht. Es habe auch schon ersten Austausch gegeben.

Als Ablösesumme würde Leverkusen wohl 25 bis 30 Millionen Euro fordern.

Im Laufe der Saison hatte Schick Boniface den Rang in der Startelf abgelaufen. In dieser Saison kommt der Angreifer bisher auf 23 Treffer in 40 Pflichtspielen. In der Bundesliga netzte er 17 Mal. Damit steht er deutlich vor dem Zweitplatzieren Florian Wirtz, der neun Tore erzielte. Sturmkollege Victor Boniface steht bei acht Treffern.

Einer für den FC Bayern?

Im Februar hatte Stefan Effenberg den Tschechen als potentiellen Nachfolger von Harry Kane beim FC Bayern ins Spiel gebracht.

"Das ist ein Stürmer, der absolut den Unterschied ausmacht, nicht nur physisch, sondern auch technisch brillant ist. Das ist ein unfassbarer Stürmer und wäre sogar einer nach Harry Kane für Bayern München", so der TV-Experte im "Sport1"-Doppelpack.

Bayer Leverkusen hatte den gebürtigen Prager im Sommer 2020 für 26,5 Millionen Euro von der AS Rom an den Rhein geholt.