BVB nimmt Brasilien-Juwel Liziero ins Visier

Sao Paulos Liziero ist vielseitig einsetzbar

Auf der Suche nach neuen Spielern für den angestrebten Umbruch hat der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund offenbar ein Auge nach Brasilien geworfen.

Wie das Portal "O Guia do Esporte" berichtet, hat der BVB seine Fühler nach Liziero vom FC Sao Paulo ausgestreckt. Der Revierklub soll den defensiven Mittelfeldspieler bereits mehrfach beobachtet und sich über seine Verfügbarkeit erkundigt haben.

Demnach ist es bereits zu ersten Verhandlungen zwischen den Verantwortlichen der Klubs gekommen. Diese befinden sich allerdings noch in der "Abstimmungsphase".

Der 20-jährige Liziero spielt bei Sao Paulo sowohl in der Profimannschaft als auch beim U20-Team. In der aktuellen Saison stand der Brasilianer in neun von bislang zwölf Série-A-Partien auf dem Platz, drei Mal davon in der Startelf. Für die U17-Auswahl seines Landes war er bei der WM 2015 im Einsatz.

Liziero gilt als dribbelstarker und torgefährlicher Mittelfeldspieler. In Brasilien kommt er aber auch als Linksverteidiger zum Einsatz.

Mit Thomas Delaney von Werder Bremen hat der BVB bereits einen defensiven Mittelfeldspieler verpflichtet. Doch sollte Linksverteidiger Raphaël Guerreiro die Borussia in Richtung Paris verlassen, wäre der vielseitig einsetzbare Liziero wohl eine Alternative.