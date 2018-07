Sporting-Boss bestätigt Leihgeschäft mit Frankfurt

Chico Geraldes kommt von Sporting Lissabon

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich die Dienste eines jungen zentralen Mittelfeldspielers gesichert, der schon länger auf dem Wunschzettel der Hessen stand.

So zumindest heißt es in einem portugiesischen Medienbericht. Demnach soll der 23-jährige Chico Geraldes vom portugiesischen Top-Klub Sporting Lissabon unmittelbar vor der Unterschrift eines Leihvertrages beim deutschen Pokalsieger stehen.

Diese Information wurde vom Präsidenten des Vereins José Sousa Cintra persönlich bestätigt. "Ja, er wird ohne eine Kaufoption verliehen. Er erhofft sich mehr Einsätze, wird nach Frankfurt gehen und dann wiederkommen", zitierte das Portal "Maisfutebol" den Klubpräsidenten. Zuvor wurde schon länger über das Interesse der SGE an dem Spieler spekuliert.

Ein fixer Transfer Chico Geraldes' scheiterte dem Vernehmen nach an der enormen hohen Ausstiegsklausel von 45 Millionen Euro in seinem Arbeitspapier bei Sporting Lissabon.

Schon in der letzten Saison wurde Chico Geraldes, der in Lissabon bis 2021 unter Vertrag steht, für ein Jahr verliehen. Beim portugiesischen Erstligisten Rio Ave FC stand er in 30 Ligaspielen auf dem Feld und erzielte dabei drei Tore. Beim 18-maligen Landesmeister Sporting hatte sich der beidfüßige Mittelfeldmann zuvor nicht durchsetzen können.

Nach den Abgängen von Kevin-Prince Boateng und Mascarell sahen die Frankfurter noch Handlungsbedarf in der Zentrale. Offiziell könnte das einjährige Leihgeschäft noch in dieser Woche über die Bühne gehen.