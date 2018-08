Höwedes: "Mein Schalke war und ist einzigartig"

Liebe Fans und Mitarbeiter, liebe Schalker, kaum ein Lied bringt meine Beziehung zu Schalke besser auf den Punkt als „Mein Schalke“. 16 Jahre lang durfte ich für den FC Schalke 04, für Euch spielen. Es war mir eine verdammt große Ehre.Ein Verein, der mehr als Fußball verkörpert und dessen Fans längst vergessene Werte unserer Region hochhalten und verteidigen. Ich bin dankbar und stolz zu gleich, dass ich 16 Jahre lang für den Kumpel- und Malocherclub spielen und diese Werte verkörpern durfte. Die Kohle geht, die Kumpel bleiben, haben wir gemeinsam bei Unterschrift meines letzten Vertrags gesagt. Die Steinkohle geht tatsächlich in diesem Jahr, aber auf den Rängen, beim Training und beim Einkaufen in der Region, treffe ich täglich verdammt viele gute Kumpel. Bleibt so, wie ihr seid: Einzigartig und gerade! Ich wünsche Euch, der Mannschaft und dem Verein alles erdenklich gute für die kommende Saison und ich freu mich schon jetzt auf viele Wiedersehen mit Euch! Glück auf! Euer Benni PS. Hier geht es zum ganzen Stück: https://spoti.fi/2vnQtJR

A post shared by Benedikt Höwedes (@benwedes) on Aug 4, 2018 at 7:12am PDT