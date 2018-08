SV Darmstadt verpflichtet Keeper Sattelmaier

Rouven Sattelmaier wechselt zum SV Darmstadt

Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 hat Torwart Rouven Sattelmaier unter Vertrag genommen. Der 31-Jährige, der bereits seit Ende Juli mit der Mannschaft trainiert, hat bis Juni 2019 unterschrieben.

In den zurückliegenden beiden Spielzeiten stand Sattelmaier beim englischen Drittligisten Bradford City unter Vertrag, für den er insgesamt 22 Pflichtspiele absolvierte. Davor lief der Keeper unter anderem für die Stuttgarter Kickers, den 1. FC Heidenheim und die zweite Mannschaft des FC Bayern München auf.

"Ich freue mich sehr, in der kommenden Saison die Lilie auf der Brust zu tragen und meinen Teil zum Erreichen der Ziele beitragen zu dürfen. In der Mannschaft habe ich mich von Anfang an wohl gefühlt, sie hat mir die Eingewöhnung sehr leicht gemacht", sagte der neue Keeper bei seiner Vorstellung.