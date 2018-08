SGE-Manager appelliert an Bayern und den BVB

Bruno Hübner blickt der neuen Saison entgegen

Sportdirektor Bruno Hübner vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat sich einmal mehr begeistert von der Vertragsverlängerung von Vize-Weltmeister Ante Rebic gezeigt.

In der TV-Sendung "100 % Bundesliga – Fußball bei NITRO" meinte der Funktionär über die erfolgreichen Verhandlungen mit dem Kroaten: "Die Verlängerung mit Ante Rebic war für uns ganz wichtig, auch als Zeichen nach draußen, dass wir so einen Spieler auch halten können. Wir haben ihm aufgezeigt, was er an Eintracht Frankfurt hat, weil er bei uns den Durchbruch geschafft hat. Und ich glaube auch, dass sein Reifeprozess und seine Entwicklung insgesamt in der Bundesliga noch nicht abgeschlossen ist", so Hübner.

Das Kapitel FC Bayern München, mit dem Rebic zeitweise in Verbindung gebracht wurde, sei damit aber nicht auf Dauer geschlossen, wie auch der Eintracht-Manager weiß: "Wenn er zu seinem Wunschverein irgendwann gehen möchte, zu seinem Trainer Niko Kovac vielleicht zu Bayern München, dann ist die Station über Eintracht Frankfurt genau der richtige Weg. Wir werden noch viel Freude an ihm haben."

Den deutschen Branchenprimus aus München forderte Hübner gleichzeitig im Hinblick auf den internationalen Vergleich zu mehr Engagement in Sachen Spielerverpflichtungen auf: "Wir müssen aufpassen, da die Gefahr besteht, dass die ganzen Stars und guten Spieler aus der Bundesliga weggeholt werden. Da sind in erster Linie die starken Vereine gefordert wie Bayern oder Dortmund, dass auch wieder investiert wird", sagte Hübner in der TV-Sendung.

Hübner warnt vor Auftakthürde Ulm

Ob die SGE selbst noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv wird, kann sich Hübner durchaus vorstellen. "Es ist so, dass wir bis zum 31. August den Transfermarkt genau im Auge behalten. Letzte Saison sind uns am letzten Tag mit Rebic und Boateng zwei fantastische Transfers noch gelungen, so dass wir natürlich die Aufmerksamkeit haben. Und wir schließen es auch nicht mehr aus", meinte der 57-Jährige auf Nachfrage.

Das erste Pflichtspiel der neuen Saison trägt der amtierende DFB-Pokalsieger in selbigem Wettbewerb am kommenden Wochenende beim SSV Ulm (Samstag, 15:30 Uhr) aus. Hübner warnte vor dem Spitzenreiter der Regionalliga Südwest, setzt aber voll auf einen sicheren Auftaktsieg: "Wir werden auf einen sehr motivierten Gegner treffen, und man weiß genau, dass man in der 1. Runde hellwach sein muss und dementsprechend sind wir auch darauf vorbereitet.“