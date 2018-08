Fortuna: Koffer-Aktion für Demenzerkrankte

Fortuna Düsseldorf hat einen Erinnerungskoffer aufgelegt

Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat einen Erinnerungskoffer für Demenzerkrankte aufgelegt. Dieser enthält Exponate, die bei Betroffenen Erinnerungen hervorrufen sollen.

Im Einzelnen sind dies Schals, alte Spielankündigungsplakate, Fotos, Eintrittskarten, Autogrammkarten, Fahnen, eine komplette Trikotage, Fußballschuhe und Anstecknadeln.

Der Grundgedanke bei der Aktion ist, dass durch die Aufarbeitung und Einbeziehung der eigenen Vergangenheit Aktivierungsmöglichkeiten für die augenblickliche Gegenwart als auch die Zukunft Demenzerkrankter eröffnet werden können.

"Wir möchten mit dem Fortuna-Demenzkoffer das Selbstwertgefühl und das Wohlbefinden der Erkrankten steigern", sagte Peter Tonk, Alterspädagoge und Krankenpfleger vom Demenz-Service Düsseldorf.

In Deutschland leben gegenwärtig rund 1,7 Millionen Menschen mit Demenz. Fortuna Düsseldorf, das am Sonntag (15:30 Uhr) beim Fünftligisten Rot-Weiß Koblenz in der ersten Runde des DFB-Pokals in die Pflichtspielsaison startet, ist der erste deutsche Fußball-Verein mit einem derartigen Angebot für Demenzerkrankte.