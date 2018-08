Statt Neuzugang: Gladbach setzt auf Eigengewächs Beyer

Louis Beyer steht bei Borussia Mönchengladbach hoch im Kurs

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach wird nach dem Abgang von Innenverteidiger Jannik Vestergaard womöglich nicht mehr auf dem Transfermarkt tätig. Stattdessen könnte Eigengewächs Louis Beyer den Kaderplatz des Dänen übernehmen.

"Wir beobachten den Markt, aber es ist nicht so, dass etwas passieren muss. Auch eine interne Lösung ist möglich", sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl gegenüber "Sport Bild".

Beyer sei ein "richtig gutes Eigengewächs", lobte Eberl den 18-Jährigen. "Wenn wir ein Top-Talent haben, müssen wir ihm auch die Chance geben zu spielen. Da sind sich der Trainer (Dieter Hecking, Anm. d. Red.) und ich total einig."

Beyer wechselte 2015 von Fortuna Düsseldorf in die Jugend der Borussia. In der vergangenen Saison absolvierte er 25 Pflichtspiele für die U19 (vier Tore). Der 1,87 Meter große Rechtsfuß kann sowohl im Abwehrzentrum als auch auf der rechten Seite in der Viererkette zum Einsatz kommen.

Am Sonntag im DFB-Pokal gegen Fünftligist BSC Hastedt wird der Youngster wohl in der Startelf spielen, ebenso beim West-Schlager gegen Bayer Leverkusen zum Bundesligaauftakt (25.8.).

Sollten Eberl und Co. danach feststellen, dass doch noch eine Neuverpflichtung für die Defensive vonnöten ist, wäre Geld genug vorhanden.

Dank der 25 Millionen Euro Ablöse, die der FC Southampton für Vestergaard an den Niederrhein überwies, ist die Transferbilanz der Gladbacher trotz des Rekordeinkaufs von Alassane Pléa (30 Millionen Euro von OGC Nizza) nahezu ausgeglichen.