Wolfsburg wartet weiter auf Jungprofi Hinds

Kaylen Hinds sorgt beim VfL Wolfsburg für Ärger

Jungprofi Kaylen Hinds sorgt beim VfL Wolfsburg weiter für Verärgerung. Der 20 Jahre alte englische Angreifer schaffte es auch am Mittwoch nicht zurück nach Wolfsburg und muss mit Konsequenzen rechnen.

Sportchef Jörg Schmadtke war wegen der nicht abgesprochenen Abwesenheit Hinds bereits am Wochenende verärgert, zu dem Zeitpunkt aber noch von einer schnellen Rückkehr des Jungprofis ausgegangen. Offiziell will sich der Verein derzeit zu dem Fall nicht äußern.

Der Brite soll seinen Pass verloren haben. Hinds war vor einem Jahr für rund anderthalb Millionen Euro aus dem Nachwuchs des FC Arsenal verpflichtet worden war, spielt in den Plänen von Trainer Bruno Labbadia aber keine Rolle mehr und soll abgegeben werden. Er bestritt bislang nur ein Bundesligaspiel für die Niedersachsen. In der Winterpause war Hinds bereits an den Zweitligisten Greuther Fürth verliehen worden, kam aber für die Franken nicht zum Einsatz.