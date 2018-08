Bericht: BVB angelt sich US-Juwel

Wechselt er in die Jugend des BVB? Giovanni "Gio" Reyna

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund steht offenbar kurz vor der Verpflichtung des US-Amerikanischen Sturm-Juwels Giovanni Reyna, Sohn des ehemaligen US-Nationalspielers Claudio Reyna.

Wie "goal.com" berichtet, wird der 15-Jährige im November in die Jugend des BVB wechseln, wo er in die Fußstapfen von Christian Pulisic treten soll. Derzeit stürmt Reyna, der in der Jugend des MLS-Klubs New York City FC ausgebildet wurde, für die U17-Auswahl der Vereinigten Staaten und gilt dort als eines der vielversprechendsten Talente der USA. In der abgelaufenen Spielzeit gewann der Angreifer mit New York die Development Academy Championship.

Obwohl der Youngster auch den portugiesischen Pass besitzt, was einen Wechsel nach Deutschland begünstigen würde, darf Reyna erst mit 16-Jahren ins Ausbildungszentrum nach Dortmund kommen, weshalb sich seine Ankunft im Ruhrgebiet auch noch bis November verzögern soll.

Giovannis Vater Claudio hat in den Staaten Legenden-Status: 112 Mal lief der inzwischen 45-Jährige für die Stars and Stripes auf. In der Bundesliga war er von 1994 bis 1999 als Mittelfeldspieler bei Bayer Leverkusen und den VfL Wolfsburg aktiv, bevor er auf die Insel wechselte und zunächst für die Glasgow Rangers, später dann in der Premier League für Sunderland und Manchester City die Fußballschuhe schnürte, bevor er bei den New York Red Bulls in der MLS seine Karriere ausklingen ließ.