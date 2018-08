Kovac: Bayern-Kader hat auch ohne Rudy "gute Größe"

Niko Kovac setzt im Pokal auf Manuel Neuer

Dass Sebastian Rudy den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München nach nur einem Jahr wieder verlassen wird, gilt als offenes Geheimnis. Trainer Niko Kovac schließt weitere Abgänge im Mittelfeld aus.

"Sollte Sebastian uns verlassen, hätten wir 20 Feldspieler plus zwei Torhüter - das ist eine gute Größe", sagte der Coach auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel gegen den Regionalligisten SV Drochtersen/Assel: "Ich gehe davon aus, dass uns dann aus dem Mittelfeld niemand mehr verlassen wird. In großen Klubs kann man nie sagen was passiert, aber ich gehe davon aus, dass dann nichts mehr passiert."

Für die Spielweise der Bayern sei besonders wichtig, dass es im Mittelfeld ein "Überangebot an Spielern" gibt. "Javi Martínez ist ein sehr guter Sechser, aber ich denke, dass da schon noch der ein oder andere Spieler spielen kann. Auf der alleinigen Sechs sehe ich da sicher noch ein bis zwei andere Spieler", erklärte Kovac, der unter anderem Thiago und Corentin Tolisso nannte. "Wir können aus der Acht auch eine Sechs machen", so der Kroate.

Zuletzt wurde der Spanier Thiago immer wieder mit einer Rückkehr in seine Heimat in Verbindung gebracht. Real Madrid und sein Ex-Verein FC Barcelona sollen um die Dienste des 27-Jährigen buhlen.

Darüber hinaus wollen die Münchener ihren Kader in Zukunft wieder verstärkt mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs aufstocken. "Wir haben auch eine gute U23, von der wir einige Spieler in den USA dabei hatten. Das ist auch ein Ziel des FC Bayern, einige Spieler von unten hochzuziehen", erläuterte Kovac.

Lob für Thomas Müller: "Immer mehr der Alte"

Auf der Pressekonferenz fand der Bayern-Coach derweil lobende Worte für Nationalspieler Thomas Müller, der eine enttäuschende WM hinter sich hat. "Thomas Müller macht sehr gute Fortschritte. Ich habe das Gefühl, dass er immer mehr der Alte wird", sagte Kovac: "Wenn jemand locker ist, wenig nachdenkt, dann sieht man die Qualität. Es sind noch einige Kleinigkeiten zu verbessern, aber das bekommen wir hin."

Am Samstag treffen die Bayern auf den SV Drochtersen/Assel. "Spiele gegen Klubs niedrigerer Klassen gehören dazu. Die Amateurligisten arbeiten ein ganzes Jahr, um dabei zu sein. Es kann auch immer mal wieder eine Überraschung geben, das gefällt jedem", warnte Kovac vor dem unterklassigen Gegner.

Neuer erhält den Vorzug

Am Wochenende wird Manuel Neuer beim Rekordmeister zwischen den Pfosten stehen. "Wir machen uns diesbezüglich Gedanken. Aber morgen wird Manuel im Tor stehen. Er hatte letzte Saison eine lange Pause. Jedes Spiel, das er bekommt, ist hilfreich", begründete Kovac die Entscheidung.

David Alaba und Serge Gnabry werden dagegen sicher ausfallen. Bei Juan Bernat, James Rodríguez und Tolisso muss noch das Training am Freitag abgewartet werden.