Medien: HSV-Verteidiger Santos verhandelt mit Bayer

Douglas Santos will den HSV offenbar in diesem Transferfenster verlassen

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat für den wechselwilligen Linksverteidiger Douglas Santos ein enormes Preisschild gesetzt: 25 Millionen Euro will der HSV für den 24-Jährigen im Falle eines Transfers einnehmen. Neue Meldungen bringen nun Bundesliga-Klub Bayer 04 Leverkusen ins Spiel.

Nach Informationen der "Bild" führt Douglas Santos' Spielerberater Wolfgang Meier Gespräche mit den Verantwortlichen bei Bayer Leverkusen. Demnach will der Brasilianer die Zeit bis zum Ende des Sommer-Transferfensters am 31. August weiterhin nutzen, um bei einem anderen Klub unterzukommen.

Bereits in den vergangenen Wochen kursierten Gerüchte, dass die Berater von Doulgas Santos in Verhandlungen mit dem FC Schalke 04 stünden. Der Revierklub war jedoch nicht bereit, die aufgerufene Ablösesumme zu bezahlen und plädierte für ein Leihgeschäft mit Kaufoption. Dieses lehnte wiederum der HSV ab.

Ob der Olympiasieger von 2016 beim Bundesliga-Konkurrenten Bayer Leverkusen unterkommt, hängt wohl vor allem von einer weiteren Personalie ab. Linksverteidiger Wendell steht Medienberichten vor einem Transfer zum französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain.

Santos-Berater sucht nach einem neuen Klub

Bayer sei grundsätzlich bereit, Wendell ziehen zu lassen, sofern der Deal schnell über die Bühne geht. In dem Fall könnte der Vorjahresfünfte der Bundesliga noch einen adäquaten Ersatz für den Brasilianer finden.

Wie das Boulevardblatt weiter ausführt, gab es von Seiten der Leverkusener jedoch noch keinen offiziellen Kontakt zum Hamburger SV, um einen möglichen Transfer von Douglas Santos zu realisieren. Dessen Berater wolle außerdem mit weiteren Vereinen neben Bayer Leverkusen Verhandlungen führen.

Douglas Santos wechselte 2016 für 6,5 Millionen Euro zu den Rothosen. In der Premierensaison des HSV in der 2. Bundesliga stand der Linksverteidiger in den ersten beiden Spielen in der Startelf. Beim jüngsten 3:0-Erfolg gegen den SV Sandhausen gelang dem 24-Jährigen eine Vorlage. Sein Vertrag beim Nordklub ist bis Sommer 2021 gültig.