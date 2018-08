BVB: Favre verzichtet auf Star-Trio um Kagawa

BVB-Star Shinji Kagawa stieg nicht in den Flieger zum DFB-Pokalspiel

Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre hat vor dem Pflichtspiel-Auftakt der neuen Saison im DFB-Pokal die erste überraschende Kader-Entscheidung getroffen: Ein Trio um BVB-Publikumsliebling Shinji Kagawa musste zuhause bleiben.

Favre hat die eigentlich spielbereiten Nuri Sahin, Dan-Axel Zagadou und Shinji Kagawa nicht in den Kader für das Spiel gegen Greuther Fürth am Montagabend berufen, berichtet "Ruhr Nachrichten". Demnach sei die Mannschaft nach dem Abschlusstraining am Sonntagabend ohne die drei Dortmund-Profis in den Flieger Richtung Nürnberg gestiegen.

Mit Julian Weigl und Jacob Bruun Larsen fehlen Trainer Lucien Favre unterdessen zwei weitere Akteure. Weigl hat nach überstandener Verletzung noch Trainingsrückstand, Angreifer Larsen, der zuvor in Testspielen auf sich aufmerksam gemacht hatte, ist am Fuß verletzt.

Des Weiteren fehlen im Kader Jeremy Toljan, Sebastian Rode, Sergio Gomez, Dzenis Burnic und Alexander Isak. Deren Nichtberücksichtigung war allerdings zu erwarten.

Dafür reiste Außenbahnspieler Raphael Guerreiro nach überstandener Oberschenkelverletzung mit nach Fürth. Trotz der Wechselgerüchte um seine Person wird er am Montag mindestens auf der Bank des BVB Platz nehmen.