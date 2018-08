Frankfurt macht Ernst: HSV-Star Kostic im Anflug!

Will weiterhin erstklassig spielen: Filip Kostic

Das Warten der Fans von Eintracht Frankfurt auf einen neuen Hoffnungsträger hat offenbar ein Ende: Medienberichten zufolge steht der serbische WM-Teilnehmer Filip Kostic kurz vor einem Wechsel vom Hamburger SV zum amtierenden DFB-Pokalsieger.

Laut "MOPO" soll der 25-Jährige am Montag bereits beim hessischen Fußball-Bundesligisten eingetroffen sein, um den Medizincheck zu absolvieren. Im Gespräch ist demnach eine zweijährige Leihe.

Kostic hatte nach dem Abstieg der Rothosen erklärt, weiterhin erstklassig spielen zu wollen. Der VfL Wolfsburg und Premier-League-Klub FC Burnley zeigten Interesse, holten sich jedoch Körbe ab.

Der HSV hatte Kostic vor zwei Jahren für rund 14 Millionen Euro vom VfB Stuttgart verpflichtet. Seither lief der Flügelflitzer in 65 Pflichtspielen für die Hanseaten auf (Neun Tore/sechs Vorlagen).

Am Samstag war die Eintracht in der 1. Pokalrunde überraschend am Regionalligisten SSV Ulm (1:2) gescheitert. Zuvor hatten die Adler im Supercup gegen Meister Bayern München eine 0:5-Klatsche kassiert.