Heung-min Son überredete Hwang zum HSV-Wechsel

Südkorea-Star Son tröstet Hwang bei der WM in Russland

Hee-chan Hwang wechselte am Deadline Day auf Leihbasis von RB Salzburg zum Fußball-Zweitligisten Hamburger SV. Der Südkoreaner folgte dabei wohl auch einem Ratschlag von Heung-min Son, der beim HSV einst ausgebildet wurde.

"Mein Kumpel Heung-min Son hat so vom Klub und der Stadt geschwärmt, dass ich fast nicht mehr nein sagen konnte", erklärte der Last-Minute-Neuzugang gegenüber der "Bild". Beide kennen sich aus der südkoreanischen Nationalmannschaft, Hwang kam bei der WM in Russland in allen drei Gruppenspielen zum Einsatz.

Der HSV übernimmt für ein Jahr das gesamte Gehalt des 22-Jährigen und zahlt eine erfolgsabhängige Leihgebühr. Im Falle eines Aufstiegs in die Bundesliga müsste der Nordklub bis zu eine Million Euro zahlen. Eine Kaufoption hat der HSV nicht. Bei den Rothosen soll er Jairo Samperio ersetzen, der verletzungsbedingt lange ausfällt.

"Wir sind davon überzeugt, dass er sportlich gesehen genau der richtige Typ ist. Acht oder neun Tage zuvor haben wir direkt angefangen zu suchen und wollten eine gute Lösung präsentieren", so HSV-Sportvorstand Ralf Becker zu der Verpflichtung.

Die Hamburger hätten sich außerdem gegenüber namhafter Konkurrenz durchgesetzt. Hwang habe auch die Möglichkeit gehabt, "in andere große Ligen zu gehen".

Für Hwang fiel die Wahl schnell auf den HSV: "In meinem Alter ist es wichtig zu spielen und Rückendeckung zu bekommen. Zudem hat sich Sport-Vorstand Ralf Becker sehr um mich bemüht. Der HSV ist ein toller Verein und ich freue mich total auf Stadion und Fans."