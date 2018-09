Hecking: Konstant unter die Top Vier? "Unmöglich"

Dieter Hecking sieht Gladbach auf einem guten Weg

Nach dem gelungenen Saisonstart von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat Trainer Dieter Hecking die weitere Entwicklung der Fohlen skizziert. Seine eigene Zukunft ließ der Coach allerdings offen.

"Es ist noch nicht möglich, mit unseren Rahmenbedingungen konstant wie Bayern oder Dortmund unter die Top Vier zu kommen", stellte Hecking im Interview mit der "Rheinischen Post" klar.

Vielmehr gehe es für die Borussia darum, "die Herzen der Fans zu erreichen". Ein Ziel, das die Elf vom Niederrhein vor allem durch Einsatz auf dem Platz verwirklichen soll.

"Wenn Tony Jantschke die vierte Grätsche auspackt oder Jordan Beyer sich von Kevin Volland auf der Linie auf die Brust schießen lässt und sich drei Mann in den Schuss werfen, da merkt der Fan: Die geben alles. Diese Spielweise immer wieder rauszukitzeln ist der Weg, den Borussia wieder gehen muss", führte der 54-Jährige aus.

Zudem stehe die Nachwuchsarbeit weiterhin im Fokus: "Wir müssen gucken: Wo sind Top-Talente? Wen können wir aus dem eigenen Nachwuchs rekrutieren? Wie können wir den eigenen Nachwuchs noch besser machen? Das ist eine spannende Aufgabe und eine der Möglichkeiten, die Borussia hat."

Zusammen mit der guten Transferarbeit von Manager Max Eberl mache Gladbach "da schon viel, viel richtig", betonte der Borussen-Coach: "Trotzdem kriegst du nicht die Garantie, dass es schon wieder für die Europa League oder Champions League reicht."

Verlängerung liegt auf Eis

Völlig unabhängig von der jüngsten sportlichen Entwicklung beurteilt Hecking die Verlängerung seines Vertrages, der im kommeden Sommer ausläuft.

"Es gab noch keine Verhandlungen. Borussia hatte sicherlich auch Gründe, das in dem Moment nicht zu machen. Und es gab auch für mich Gründe, abzuwarten, wohin der Weg führt. Das werden wir in Zukunft besprechen, aber das war im Sommer nicht das Thema und ist es im Moment auch nicht", so der Fohlen-Coach.

Der Fokus liege voll und ganz auf dem kommenden Bundesliga-Gegner Schalke 04. "Im letzten Jahr hatte Schalke eine überragende defensive Stabilität und Kompaktheit, mit einem hervorragenden Umschaltspiel und der Gefährlichkeit bei Standards. Tedesco steht für eine hervorragende Organisation gegen den Ball", warnte Hecking.