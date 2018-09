Magdeburg bleibt gegen Bielefeld sieglos

Der 1. FC Magdeburg und Arminia Bielefeld teilen sich die Punkte

Der 1. FC Magdeburg muss weiter auf den ersten Zweitligasieg der Vereinsgeschichte warten. Der Aufsteiger kam im Montagsspiel des 5. Spieltages der 2. Fußball-Bundesliga gegen Arminia Bielefeld nicht über ein 0:0 hinaus. Das Team von Trainer Jens Härtel liegt mit drei Punkten nur auf Platz 16, Bielefeld ist mit acht Zählern Neunter.

Vor 19.794 Zuschauern in der MDCC-Arena in Magdeburg starteten die Gäste aus Bielefeld ambitionierter in die Begegnung. Die Mannschaft von Trainer Jeff Saibene konnte sich aber keine zwingende Torchance herausspielen. Ein zu schwach getretener Freistoß von Florian Hartherz (16.) sowie auf der Gegenseite ein Schuss von Marcel Costly (38.), den Arminia-Torhüter Stefan Ortega parierte, waren in der ersten Hälfte das höchste der Gefühle.

Kurz nach Wiederanpfiff hatte Andreas Voglsammer die große Chance auf die Führung, doch der Bielefeld-Stürmer scheiterte per Kopf aus kurzer Distanz an FCM-Torhüter Alexander Brunst (52.). Auf der Gegenseite verfehlte ein Kopfball von Christian Beck (61.) nur hauchdünn das Tor.

