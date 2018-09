"Sky"-Chef gegen Zersplitterung der Bundesliga-Zeiten

Die Leidtragenden der unterschiedlichen Anstoßzeiten sind vor allem die Fans

"Sky"-Deutschland-Chef Carsten Schmidt hält eine weitere Zersplitterung der Spieltage in der Fußball-Bundesliga für falsch.

"In Deutschland gibt es fünf Anstoßzeiten für neun Spiele, von denen die meisten am Samstagnachmittag laufen. Das halte ich für eine sehr maßvolle und gute Lösung", sagte Schmidt dem Online-Portal "Sportbuzzer". "Um das deutlich zu sagen: Sky fordert nicht mehr Anstoßzeiten."

In den vergangenen Jahren waren die Spieltage in der höchsten deutschen Spielklasse zunehmend aufgespalten worden. Derzeit finden in der Bundesliga in der Regel eine Partie am Freitagabend (20:30 Uhr), fünf Spiele am Samstag-Nachmittag (15:30 Uhr), eines am Samstagabend sowie je eine weitere Partie am Sonntagnachmittag (15:30 Uhr) und -abend (18:00 Uhr) statt.

Das zuletzt einseitige Meisterschaftsrennen sieht Schmidt als Problem. "Wir sind enttäuscht vom Wettbewerb um die deutsche Meisterschaft in den letzten fünf Jahren. Wer deutscher Meister wird, war sehr früh klar", sagte der Vorstandsvorsitzende. "Ich mache mir durchaus Gedanken darüber, welche Auswirkungen diese fehlende Spannung hat. Eine Lösung hierfür muss aber der deutsche Fußball finden."

So wie es jetzt ist, sei es für die Fans sicher nicht optimal: "Da hilft auch der intensive Wettbewerb um die Plätze zwei bis 18 nicht", sagte Schmidt und betonte: "Wir müssen sehr aufpassen, dass uns nicht Zustände blühen, bei denen sich die Attraktivität der Bundesliga nur noch am Abstiegskampf oder am Kampf um die Champions-League-Plätze bemisst. Das ist auf Dauer nicht erfolgreich."