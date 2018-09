Witsel von jungen BVB-Talenten "überrascht"

Axel Witsel äußert sich zu den jungen Talenten des BVB

Neuzugang Axel Witsel hat sich positiv über die vielen jungen Talente von Borussia Dortmund geäußert. Die Titelchancen des BVB beurteilte der Belgier allerdings zurückhaltend.

"Wir haben ein sehr talentiertes Team. Ich habe noch nie in einer Mannschaft gespielt, die so jung ist wie unsere Mannschaft", sagte Witsel gegenüber "Sky". "Ich war überrascht, als ich die Spieler gefragt habe, wie alt sie sind. Sie sagten 17, 18 und ich dachte: 'Oh, ich bin schon 29'."

Ob der junge BVB in der Bundesliga nach dem Titel greifen kann, ließ Witsel offen: "Wir können eine gute Saison spielen. Ob es für die Meisterschaft reicht, weiß ich nicht. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken und sehen, was es dann am Ende der Saison wird."

Mit seinem Start in Dortmund ist der Routinier sehr zufrieden. "Ich fühle mich gut, die ersten Wochen waren gut. Die Spieler und die Fans im Stadion haben mich Willkommen geheißen. Ich bin glücklich hier zu sein", erklärte Witsel.

Ins erste Champions-League-Spiel im BVB-Trikot bei seinen Landsleuten vom FC Brügge am Dienstag geht der Mittelfeldspieler optimistisch. "Auf dem Papier sind wir die bessere Mannschaft, aber auf dem Platz kann das schnell anders aussehen. Wenn wir auf unserem gewohnten Level spielen, sollten wir als Sieger vom Platz gehen", sagte Witsel.