Salihamidzic reagiert auf Boateng-Vorwurf

Jérôme Boateng (r.) hat mit seinen Aussagen für Aufsehen gesorgt

Jérôme Boateng von Fußball-Bundesligist Bayern München hat in einem Interview für Aufsehen gesorgt. Ihm fehle die Unterstützung der FCB-Verantwortlichen. Nun hat Sportdirektor Hasan Salihamidzic auf die Vorwürfe reagiert.

"Wir haben uns überhaupt nichts vorzuwerfen. Wir haben ihn letzte Saison so unterstützt, wie auch jetzt", erklärte der 41-Jährige vor dem Auswärtsspiel des Rekordmeisters in der Champions League bei SL Benfica gegenüber "Sky". Die Aufregung sei "ein bisschen groß", Salihamidzic wolle nun mit dem Verteidiger über die Angelegenheit in Ruhe reden.

Boateng, dessen Wechsel zu Paris Saint-Germain im Sommer letztlich nicht zustande kam, hatte in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" kritisiert, "keine öffentliche Unterstützung vom Verein" zu bekommen. Bayerns Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hatten während der Wechsel-Periode erklärt, den langjährigen FCB-Akteur bei einem entsprechenden Angebot ziehen lassen zu wollen.

"Wir haben alles untereinander beredet"

Salihamidzic blieb angesichts der deutlichen Worte Boatengs allerdings gelassen: "Unsere Türen sind immer offen und ich spreche jeden Tag mit ihm. Deswegen können wir so oft und lange sprechen, wie er will."

Der Sportdirektor des FC Bayern betonte außerdem, dass intern eine Aussprache bereits stattgefunden hat: "Wir haben alles untereinander beredet." Beide Seiten seien sich "durch die Paris-Geschichte" gar "noch nähergekommen". Salihamidzic sei überdies "total zufrieden" mit den bisherigen Auftritten des deutschen Nationalspielers.

Unter Trainer Niko Kovac stand Jérôme Boateng in allen Pflichtspielen des FC Bayern in der neuen Saison auf dem Rasen. Sein Vertrag ist in München noch bis 2021 gültig. Nach eigener Aussage sei der 30-Jährige weiterhin "voll auf den FC Bayern fokussiert".