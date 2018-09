Hamann lobt Renato Sanches nach Benfica-Spiel

Renato Sanches (l.) hat TV-Experte Dietmar Hamann beeindruckt

Nach dem 2:0-Sieg von Fußball-Bundesligist Bayern München im Champions-League-Auftaktspiel gegen SL Benfica zollt der ehemalige deutsche Nationalspieler Dietmar Hamann Renato Sanches großen Respekt.

"Der Spieler war vor der Partie maximal fünf Millionen Euro wert und ist jetzt wieder so teuer, wie nach dem Transfer zum FC Bayern", sagte Hamann bei "skysport.de".

Sanches habe ihn in Lissabon "an einen Running Back aus der NFL erinnert", so der 45-Jährige weiter: "Sowas haben die Bayern sonst nicht im Kader. Alle sind feine Techniker und gute Passgeber. Aber so einen Kämpfer, der mal eben 60 Meter überbrückt, haben sie bisher nicht gehabt."

Großen Anteil an Sanches' Comeback hat für Hamann vor allem Bayern-Trainer Niko Kovac. "Was Kovac in ein paar Wochen mit einem Spieler gemacht hat, der so gut wie weg vom Fenster war, ist unfassbar. Egal ob Thiago verletzt war oder nicht, das muss man sich erst mal trauen in einem wichtigen Champions-League-Spiel."

Hamann: Liverpool ist bereit für den Titel

Generell habe er "großen Respekt vor Niko Kovac", der erst im Sommer den Posten als Trainer übernommen hat: "Was der da seit ein paar Wochen bei Bayern München macht, ist unglaublich toll."

Mit Blick auf die Champions League traut der TV-Experte unterdessen seinem Ex-Klub, dem FC Liverpool, den Titel zu. "Ich glaube fest daran, dass Liverpool und Klopp dieses Jahr etwas gewinnen. Sie strahlen jetzt auch diese positive Arroganz aus, jeden schlagen zu können. Es kann das große Jahr von Klopp und Liverpool werden."

Allerdings, so Hamann weiter, soll man "die Teams am Anfang der Saison nie zu sehr loben". Immerhin könnten "Verletzungen, Sperren und entscheidende K.o.-Phasen, bei denen die Nerven eine Rolle spielen", noch auf den Premier-League-Klub zukommen.