BVB und Gladbach jagen Mittelfeldspieler aus der Serie A

Soll Kandidat in Gladbach und beim BVB sein: Remo Freuler von Atalanta Bergamo

Bahnt sich ein Transfer-Duell zwischen den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach an? Sowohl der BVB als auch Gladbach sollen an Remo Freuler von Atalanta Bergamo interessiert sein.

Das berichten italienische Medien unter Bezugnahme auf die "Gazzetta dello Sport". Demnach steht der Schweizer Mittelfeldspieler, der in der Zentrale sowohl in einer etwas offensiveren als auch in einer defensiven Rolle einsetzbar ist, bei beiden Klubs auf dem Zettel.

Bergamo arbeite aber intensiv an einer Vertragsverlängerung mit dem WM-Fahrer, heißt es. Und das, obwohl sein aktueller Kontrakt noch bis Sommer 2022 läuft.

Freuler soll beim Tabellen-13. der Serie A ein Jahresgehalt von 900.000 Euro fordern. Aktuell verdient er rund die Hälfte.

Der 26-Jährige war im Januar 2016 vom FC Luzern zu Atalanta gewechselt und absolvierte seitdem 95 Pflichtspiele (zehn Tore) für den Klub. Elf Einsätze für die Nati stehen bislang in seiner Vita.

Beim BVB würde Freuler die Schweiz-Connection bestehend aus Trainer Lucien Favre sowie den Profis Roman Bürki, Marwin Hitz und Manuel Akanji ergänzen. In Gladbach wäre der Rechtsfuß neben Yann Sommer, Nico Elvedi, Michael Lang, Denis Zakaria und Josip Drmic sogar schon der sechste Eidgenosse.