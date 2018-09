Entscheidet sich James gegen den FC Bayern?

James Rodríguez sucht angeblich nach einer neuen Herausforderung

Muss der FC Bayern München ab der kommenden Saison ohne Superstar James Rodríguez auskommen? Spanische Medien wollen herausgefunden haben, dass der Kolumbianer den deutschen Rekordmeister unbedingt verlassen will.

Die Entscheidung über die Zukunft von James Rodríguez sei gefallen, berichtet das spanische Portal "Don Balon" einmal mehr. Demnach plane der 27-Jährige bereits seinen Abschied vom FC Bayern. Angeblich sucht der Kolumbianer eine neue Herausforderung.

Da er mit den Münchner auf nationaler Ebene bereits alle Titel gewonnen habe, jedoch nicht an einen Champions-League-Erfolg mit den Roten glaube, plane er einen Wechsel, heißt es. Selbst Neu-Trainer Niko Kovac, von dem James durchaus überzeugt sein soll, könne den Superstar nicht mehr umstimmen, berichtet das Portal.

Der Mittelfeldspieler soll die Münchner schon über seine neuen Pläne in Kenntnis gesetzt haben. Als möglicher Abnehmer wird in diesem Zusammenhang Paris Saint-Germain genannt. Eine Rückkehr nach Spanien komme hingegen nicht infrage. Der FC Barcelona und Atlético Madrid haben wohl kein Interesse, eine Rückkehr zu Real Madrid sei für James ausgeschlossen, behauptet "Don Balon".

James: "Bayern ist meine Gegenwart"

Noch im Sommer 2018 betonte James, wie glücklich er in München ist. "Ja, es gab viele Gerüchte. Aber Bayern ist meine Gegenwart. Ich bin glücklich hier und denke nur an Bayern München", sagte der 27-Jährige: "Ich kann mir sehr gut vorstellen, länger in München zu bleiben."

Auch die Bayern hatten deutliche Signale gesendet und angedeutet, James im Sommer 2019 für zusätzliche 42 Millionen Euro endgültig fest verpflichten zu wollen. "Mit ziemlich großer Sicherheit" werde der Klub diese Option ziehen, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Kovac mit leichter Kritik an James

Ob das Interesse der Münchner beim Kolumbianer wirklich auf Gegenliebe stößt, wird sich wohl erst in ein paar Monaten herausstellen. Zweifel sind zumindest angebracht. Zuletzt berichtete unter anderem der "kicker", dass ein James-Abschied im Sommer 2018 durchaus ein Thema war.

Ob Trainer Niko Kovac unbedingt am Mittelfeldspieler festhalten will, steht auch noch in den Sternen. Nach dem Champions-League-Spiel in Lissabon äußerte der Kroate leise Kritik am Superstar und dessen Bereitschaft, mit nach hinten zu arbeiten. "Nach vorne kann er eh alles. Nach hinten – daran arbeitet er täglich im Training", deutete Kovac, dass James die Vorgaben noch nicht vollends erfüllt.