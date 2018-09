Übernimmt Ex-Werder-Coach Nouri beim FC Ingolstadt?

Alexander Nouri wird als Ingolstadt-Trainer gehandelt

Nach der Entlassung von Trainer Stefan Leitl ist die Liste der möglichen Nachfolger beim Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt lang. Doch offenbar hat sich ein Kandidat herauskristallisiert: Alexander Nouri.

Laut der "Sport Bild" wird der ehemalige Coach von Werder Bremen noch am Montag in Ingolstadt vorgestellt und dementsprechend schon am Dienstag im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln auf der Bank sitzen.

Der 38-Jährige wurde am 30. Oktober 2017 nach zehn Partien ohne Sieg bei Werder freigestellt und ist seitdem ohne Job. In der Saison zuvor hatte Nouri den Verein vor dem Abstieg bewahrt.

Zuletzt wurde vermutet, dass Ingolstadt nach der Entlassung von Leitl in Köln wohl vorerst interimsmäßig von Ex-Profi Fabian Gerber betreut wird. Der 38-Jährige war bisher als Individualcoach der Schanzer tätig.

Laut "kicker" und "Donaukurier" werden auch Ex-Schalke-Trainer Markus Weinzierl und Uwe Neuhaus als mögliche Kandidaten für die Nachfolge von Leitl gehandelt.

Neuhaus war erst vor wenigen Wochen bei Dynamo Dresden entlassen worden. Weinzierl ist seit seinem glücklosen Engagement bei Schalke 04 in der Saison 2016/17 ohne Job. Jens Keller, ebenfalls auch schon für S04 aktiv, soll bereits abgesagt haben.

FCI will "schnellstmöglich eine Lösung finden"

"Wir wollen schnellstmöglich eine Lösung finden, denn ich glaube, dass die Mannschaft jemanden braucht, der den Weg vorgibt und die Stabilität reinbringt", sagte Sportdirektor Angelo Vier.

Leitl war nach dem 0:1 der Ingolstädter gegen St. Pauli entlassen worden. Aus bislang sechs Saisonspielen holte der ambitionierte FCI, der 2017 aus der Bundesliga abgestiegen war, nur fünf Zähler.