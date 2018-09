Stellungnahme: Bayern-Bosse nehmen Hopp in Schutz

Kennen und schätzen sich seit Jahren: Dietmar Hopp und Uli Hoeneß

Die Dauerfehde zwischen Dietmar Hopp, Mäzen der Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim und den Fans von Borussia Dortmund schlägt weiter hohe Wellen. Nach den üblen Beleidigungen der Dortmunder Anhänger vom vergangenen Wochenende hat sich mit dem FC Bayern München nun ein an und für sich unbeteiligter Verein in die Debatte eingemischt.

Am Dienstagmittag veröffentlichte der deutsche Rekordmeister eine offizielle Stellungnahme. In dieser von Bayern-Präsident Uli Hoeneß und Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge unterzeichneten Mitteilung heißt es, dass "die ungeheuerlichen und völlig deplatzierten Anfeindungen gegen Dietmar Hopp in deutschen Fußballstadien am vergangenen Wochenende einen erschütternden Höhepunkt erfahren" hätten.

Stellungnahme zu den Anfeindungen gegen Dietmar Hopp: https://t.co/thWpRcCxtc pic.twitter.com/DIjBCbdvUr — FC Bayern München (@FCBayern) 25. September 2018

Mehr noch: "Im Namen des gesamten FC Bayern verurteilen wir die schamlosen Gesänge und Transparente gegen diesen Ehrenmann auf das Schärfste." SAP-Mitbegründer Hopp sei "ein absolut untadeliger Charakter. Er hilft selbstlos, er unterstützt zahllose soziale Projekte nicht zuletzt mit großen finanziellen Mitteln. Er setzt sich permanent für Menschen in Not ein, er fördert den Jugendfußball und den Sport im Allgemeinen in seiner Region, er schafft Infrastrukturen für den Nachwuchs. Er hilft, wo man nur helfen kann."

Die Münchner Entscheidungsträger richten einen flammenden Appell an die übrigen Vereine. "Der Fußball muss sich gegen Aggressionen dieser Art solidarisieren. Wir müssen zusammenstehen, um solche Entgleisungen zu unterbinden. Es wäre fatal, wenn sich Menschen wie Dietmar Hopp irgendwann aus unserem Sport zurückziehen. Dies wäre ein verheerendes Signal und zudem ein großer Schaden für den Fußball und insbesondere für den Nachwuchs. Das müssen wir verhindern", heißt es in der Stellungnahme.

Eine Reaktion aus Hoffenheim oder Dortmund steht bislang aus.