Bayer Leverkusen schon in Kontakt mit Hasenhüttl?

Ralph Hasenhüttl (r.) soll als Nachfolger von Heiko Herrlich in Leverkusen gehandelt werden

Mit 2:4 ging Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen am Samstagabend im Heimspiel gegen Borussia Dortmund baden - nach eigener 2:0-Führung. Intern steht Trainer Heiko Herrlich Medienberichten zufolge unter Beobachtung.

Wie die "Bild" berichtet, ist ein baldiger Wechsel auf der Bank beim Werksklub nicht mehr auszuschließen. So soll Bayer bereits mit dem ehemaligen Coach von RB Leipzig, Ralph Hasenhüttl, Kontakt aufgenommen haben. Der 51-Jährige wisse vom Interesse des Bundesligisten.

Hasenhüttl war in der vergangenen Saison noch für RB Leipzig aktiv, hatte seinen Vertrag bei den Sachsen allerdings aufgelöst. Nach Absprache mit seinem Ex-Klub ist der Österreicher ab sofort auf dem Transfermarkt wieder frei. Allerdings liebäugle Hasenhüttl selbst auch mit einem Engagement in England. Dass er bald auf die Trainerbank zurückkehrt, gilt allgemein als sicher.

Für Herrlich stehen dem Bericht zufolge nun zwei Endspiele an. Sollte Bayer sowohl gegen AEK Larnaca (Donnerstag, 18:55 Uhr) in der Europa League als auch gegen den SC Freiburg (Sonntag, 13:30 Uhr) Niederlagen einstecken müssen, werde Leverkusen mit aller Wahrscheinlichkeit handeln. In der folgenden Länderspielpause könnte demnach ein neuer Trainer bestmöglich eingearbeitet werden.

Die Rheinländer stehen nach sechs Spieltagen und nur sechs Punkten auf dem 14. Tabellenplatz. Vor allem die Defensive ist in der noch jungen Spielzeit äußerst anfällig: 13 Gegentore hat die Elf von Heiko Herrlich bereits kassiert.