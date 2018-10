ZSKA entzaubert das königliche Ballett

Julen Lopetegui kassierte mit Real Madrid eine überraschende Pleite

Titelverteidiger Real Madrid hat in der Champions League ersatzgeschwächt bei ZSKA Moskau mit 0:1 (0:1) verloren. Ohne Sergio Ramos, Gareth Bale, Marcelo und Isco unterlag der Sieger der letzten drei Jahre durch ein frühes Tor von Nikola Vlasic (2. Minute).

Der deutsche Nationalspieler Toni Kroos hatte den Gegentreffer mit einem Fehlpass eingeleitet. In der Nachspielzeit sah Moskaus Torhüter Igor Akinfeev wegen Meckerns zwei Gelbe Karten und musste vom Platz (90.+5). Das änderte aber nichts an Reals erster Niederlage in Russland seit 17 Jahren. Zugleich blieb Real erstmals seit 2007 in drei Pflichtspielen in Serie ohne Torerfolg.

Weil AS Rom im Parallelspiel Viktoria Pilsen mit 5:0 (2:0) besiegte, ist Madrid nun Gruppendritter. Torjäger Edin Dzeko (3./40./90.+2) mit einem Dreierpack sowie Cengiz Ünder (64.) und Justin Kluivert (73.) erzielten die Treffer für den letztjährigen Halbfinalisten.

Dem kriselnden englischen Rekordmeister Manchester United gelang derweil kein Befreiungsschlag. Die Mannschaft des in die Kritik geratenen Trainers José Mourinho kam gegen den FC Valencia nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Kurz vor Schluss scheiterte Marcus Rashford mit einem Freistoß an die Latte (88.).

Dybala schießt Bern ab

Zuvor hatte Juventus Turin auch ohne den gesperrten Cristiano Ronaldo seine Siegesserie fortgesetzt. Die Italiener besiegten den Schweizer Meister Young Boys Bern dank eines Dreierpacks des Argentiniers Paulo Dybala (5./33./69.) mit 3:0 (2:0). Die deutschen Nationalspieler Emre Can und Sami Khedira wurden eingewechselt.

Im zweiten Spiel der Bayern-Gruppe unterlag AEK Athen zu Hause Benfica Lissabon mit 2:3 (0:2). Der ehemalige Frankfurter Haris Seferovic (6.) und Alex Grimaldo (15.) brachten die Gäste in Führung, Viktor Klonaridis (53./63.) glich für die in der zweiten Halbzeit in Überzahl spielenden Griechen aus.

Remis im Geisterspiel

Lissabons Ruben Dias hatte unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff Gelb-Rot gesehen (45.+4). Der eingewechselte Alfa Semedo (74.) erzielte dann in Unterzahl den Siegtreffer für die Portugiesen.

Das Duell der beiden Hoffenheim-Gegner Olympique Lyon und Shakhtar Donetsk endete 2:2 (0:1). In einem "Geisterspiel", weitgehend unter Ausschluss von Zuschauern, führten die Gäste durch Treffer von Junior Moraes (44./55.) lange verdient, ehe Moussa Dembele (70.) und Leo Dubois (72.) für ein spät stark aufkommendes Lyon per Doppelschlag ausgleichen konnten.