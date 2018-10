Heidel: Tedesco-Krise mit der von Klopp vergleichbar

Jürgen Klopp und Christian Heidel kennen sich aus Mainzer Tage

Nach fünf sieglosen Spielen in der Fußball-Bundesliga konnte Schalke 04 am vergangenen Spieltag nach dem 1:0-Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 leicht aufatmen. S04-Manager Christian Heidel hat seinem Trainer Domenico Tedesco indes stets das Vertrauen ausgesprochen - wie einst Jürgen Klopp bei Mainz.

Heidel, der in der Schalker Krise zum Saisonstart die Ruhe bewahrte und Coach Tedesco mehrfach öffentlich den Rücken stärkte, bekannte gegenüber der "Sport Bild", eine ähnliche Situation bereits als Verantwortlicher der Rheinhessen durchlebt zu haben. "Mit Jürgen Klopp haben wir mal sieben Spiele in Folge verloren, dann ein Unentschieden, um dann noch ein Spiel gegen den BVB zu verlieren", erinnerte sich Heidel.

Der damalige Mainz-Coach Jürgen Klopp hatte "erste Zweifel", als Aufsteiger galt das Team "als Abstiegskandidat Nummer eins". Heidel war jedoch von den Qualitäten des späteren BVB- und heutigen Liverpool-Coaches überzeugt. "Und immer habe ich Kloppo gesagt: Du bist und bleibst unser Trainer. Wir gehen da gemeinsam durch, weil du der Beste für Mainz 05 bist." Am Ende der Saison wurde er mit dem Klub Elfter.

Heidel: "Schalke ist alles - außer langweilig"

Dabei betonte Heidel, die Entscheidung pro Klopp sei damals "keine aus Dankbarkeit für die Vergangenheit, sondern aus Überzeugung für die Zukunft". Ähnlich sei die Lage nun bei Domenico Tedesco, mit dem der Vertrag erst kürzlich bis 2022 verlängert wurde.

"Es ist auch nicht so, dass ich ständig in der Kabine bin, nach dem Motto: Der Boss kontrolliert nun alles. Man muss unseren Trainer nicht kontrollieren. Weil wir von ihm überzeugt sind", so der 55-Jährige.

Auch die vielerorten kritisierte Spielweise der Königsblauen verteidigte der Manager vehement. Das Schalker Spiel sei keinesfalls zu defensiv oder passiv. "Schalke ist alles - außer langweilig. Vorige Saison wurden wir Vizemeister und schieden unglücklich im Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt aus."