Davies-Gespräche mit FC Bayern noch in "frühem Stadium"

IMAGO/Ulmer

Alphonso Davies könnte dem FC Bayern offenbar doch noch erhalten bleiben

Lange Zeit sah es so aus, als wenn Alphonso Davies vom FC Bayern zu Real Madrid wechseln wird. Doch offenbar bahnt sich dank Neu-Cheftrainer Vincent Kompany nun eine Kehrtwende an. Die Gespräche zwischen den Münchnern und dem Kanadier über eine Vertragsverlängerung befinden sich allerdings noch in einem "frühen Stadium".

Seit Monaten liegt Alphonso Davies ein Angebot zur Verlängerung beim FC Bayern vor. Der Linksverteidiger zögert jedoch, weil er deutlich mehr als das offerierte Gehalt von 13 Millionen Euro fordert und parallel dazu auch Real Madrid um seine Dienste wirbt. Durch die Verpflichtung eines neuen Cheftrainers könnte nun Bewegung in den zähen Poker kommen.

Denn laut "Sky"-Transferjournalist Florian Plettenberg will Tuchel-Nachfolger Vincent Kompany den Kanadier, der noch bis 2025 an der Isar unter Vertrag steht, unbedingt behalten. Daher gibt es aktuell "weitere Gespräche" über eine Ausweitung der Zusammenarbeit über die kommenden Saison hinaus.

Gespräche zwischen Davies und FC Bayern "wie ein Neuanfang"

Die Verhandlungen befinden sich Plettenberg zufolge allerdings noch "in einem frühen Stadium", da sie "quasi wie ein Neuanfang sind". Eine endgültige Entscheidung oder gar eine Einigung sei daher aktuell noch nicht in Sicht, heißt es in dem Bericht auf X (ehemals Twitter) weiter.

Die Bosse des FC Bayern um Sportvorstand und Sportdirektor Christoph Freund wollen nun mit der Spielerseite eine Lösung finden. Fest steht: Sollte Davies seinen Vertrag beim Rekordmeister nicht verlängern, dann soll er verkauft werden. Einen ablösefreien Abgang im kommenden Jahr wollen die Münchner unbedingt vermeiden.

Bei der Entscheidung des 23-Jährigen ist durchaus Eile geboten. Schließlich müsste sich der FC Bayern im Falle eines Abgangs intensiv nach einem Ersatz umsehen. Theo Hernández (AC Mailand) und Ian Maatsen (zuletzt vom FC Chelsea an den BVB verliehen) wurden unlängst gehandelt.