Marco Reus lobt geduldigen BVB gegen Monaco

Marco Reus war nach dem Sieg des BVB voll des Lobes

Kurz vor Spielende brachen beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 alle Dämme: Ein spätes Tor in Moskau sicherte S04 wichtige Punkte in der Champions League. Auch Reviernachbar Borussia Dortmund jubelte. Die Stimmen.

Lokomotive Moskau - Schalke 04 0:1

Domenico Tedesco (Trainer Schalke 04): "Es war nur eine Frage der zeit, bis wir in der zweiten Halbzeit ein Tor erzielt haben. Wir haben großen Druck ausgeübt. Hart erkämpfte Siege wie dieser sind extrem wichtig für das Team."

Yuri Semin (Trainer Lokomotive Moskau): "Fußball ist ein fairer Sport, deswegen ist es auch ein faires Resultat. Wir waren auf ihre Standardsituationen eingestellt, haben dennoch ein Tor nach einer Ecke durch einen Spieler bekommen, der noch nicht einmal einer ihrer Größten ist."

Benedikt Höwedes (Lokomotive Moskau)...

... gegenüber "Sky" zum Wiedersehen mit S04: "Für mich war es ein sehr emotionales Spiel. Wenn du 16 Jahre alles für den Verein gegeben hast, immer sehr viel Herzblut in die Sache reingesteckt hast und auf einmal auf der anderen Seite stehst, dann ist das kein normales Spiel. Ich habe mich bemüht, ein gutes Spiel zu machen und glaube, dass mir das auch über weite Strecken gelungen ist."

Naldo (Schalke 04): "Wir haben uns in der zweiten Halbzeit sehr verbessert. Der Trainer hat uns ein paar Dinge in der Pause gezeigt. Danach waren wir viel effektiver. Ich freue mich für Weston (McKennie, Anm. d. Red.), er arbeitet hart, um jeden Tag besser zu werden. Man sieht, welche Schritte er macht. Nun hat er sich mit einem Tor belohnt. Er ist sehr wichtig für das Team."

Weston McKennie (Schalke 04): "Dieser wichtige Sieg sollte uns nun in die richtige Bahn bringen. Wir hatten nicht den besten Start und werden definitiv besser. Gegen Fortuna Düsseldorf machen wir nun weiter."

Borussia Dortmund - AS Monaco 3:0

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund) ...

... zum Sieg seiner Mannschaft mit vielen jungen Spielern: "Ja klar, am Ende war es ein 3:0. Die zweite Halbzeit war viel besser als die erste. Beim Pressing und der Balleroberung waren wir dann besser. Wir sind geduldig geblieben, das war sehr wichtig. In der ersten Halbzeit mussten wir die Null halten. Monaco war drei oder vier Mal sehr gefährlich. Insgesamt war es verdient."



... zum Champions-League-Debut von Bruun Larsen: "Er hat in der letzten Zeit viel gespielt. Er ist erst 19 und es war an der Zeit, dass ich ihm ein bisschen Ruhe gebe. Heute ist er in der Halbzeit gekommen und hat sofort ein Tor gemacht. Sein Lauf war sehr clever."

Roman Bürki (Torwart Borussia Dortmund) ...

... zum Sieg: "Wir haben Geduld bewahrt. Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel werden wird. In der Champions League gibt es nur schwierige Spiele."

... zu den Erinnerungen an den Anschlag auf den BVB-Bus vor 18 Monaten: "Vor dem Spiel habe ich gedacht, dass ich damit abgeschlossen habe. Aber um ehrlich zu sein, als wir mit dem Bus an der Stelle vorbei waren, da war ich froh. Danach konnte ich mich voll auf das Spiel fokussieren. Es ist gut, dass wir ein gutes Spiel gemacht und gewonnen haben. Das heißt, dass wir jetzt nicht mehr daran denken müssen. Wir sind mit der Mannschaft so weit, dass wir weiter erfolgreich Fußball spielen können."

Marco Reus (Torschütze und Kapitän Borussia Dortmund) ...

... zum Sieg: "Heute war Geduld der Schlüssel zum Sieg. Die erste Halbzeit war sehr schwierig. Monaco stand sehr tief und hat die Räume sehr eng gemacht. Es war schwierig, Chancen zu kreieren. Aber wir sind geduldig geblieben. In der zweiten Halbzeit haben wir mehr Druck gemacht und gut hinten raus gespielt. Nach vorne hatten wir dann mehr Räume. Am Ende war es dann verdient."

... zur Bedeutung für die Champions League: "Es sind die nächsten drei Punkte. Wir stehen mit sechs Punkten gemeinsam mit Atletico an der Spitze. Gegen Atletico wird es nun ein komplett anderes Spiel. Sie sind vor allem defensiv sehr stark. Es war wichtig, so zu starten."

Jacob Bruun Larsen (Torschütze Borussia Dortmund): "Alles ging sehr schnell, ich musste schnell rein. Ich habe mir nicht viele Gedanken gemacht und habe es sehr genossen. Der Trainer hat mir ein paar taktische Sachen mitgegeben und dass ich es genießen soll. Ich will einfach den Unterschied machen, gerade mit Toren und Vorlagen. Ich freue mich riesig."

Jean-Eudes Aholou (AS Monaco): "Es ist sehr schade, dass wir hier verloren haben, weil wir vieles versucht haben. Wir haben unseren Matchplan befolgt, aber müssen das auch über die 90 Minuten abrufen. Im Moment ist die Situation schwierig für uns, müssen aber nicht alles über den Haufen werden."