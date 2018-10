Van Gaal über Bayern-Krise: "Da müssen Sie Uli fragen"

Louis van Gaal (l.) im Gespräch mit Bayern-Coach Niko Kovac

Ein mageres 1:1-Unentschieden im Heimspiel gegen Ajax Amsterdam: Fußball-Bundesligist Bayern München bekleckerte sich in der Champions League nicht mit Ruhm. Das sah auch Ex-Coach Luis van Gaal so.

Der Niederländer begleitete das Spiel am Dienstagabend als TV-Experte. Hinterher lobte van Gaal den Auftritt seiner Landsmänner, für die er selbst zwischen die Fußballschuhe schnürte und später als Trainer Erfolge feierte. "Ajax hat sehr schön gespielt. Die hätten gewinnen müssen", so der 67-Jährige zur "Bild".

In der Tat war der FC Bayern mit dem Remis letztlich gut bedient, Ajax scheiterte mehrmals vor dem Tor der Gastgeber. Louis van Gaal, der in München zwischen 2009 und 2011 als Cheftrainer an der Seitenlinie stand, war auch deshalb von der Leistung des Bundesligisten erstaunt. "Bayern hat nicht so gut gespielt, das war die Überraschung."

Ob der FC Bayern nach nun drei sieglosen Spielen (1:1 gegen Augsburg, 0:2 gegen Hertha BSC, 1:1 gegen Ajax) in einer Krise steckt, konnte der Ex-Coach indes nicht erkennen. "Da müssen Sie Uli (Hoeneß, Anm. d. Red.) fragen, nicht mich."

Das Wiedersehen mit seinem einstigen Chef sei derweil herzlich verlaufen - trotz der Differenzen, die der Trainer und der Präsident vor wenigen Jahren offen ausgefochten haben. "Wir haben uns umarmt", so van Gaal: "Bayern hat Uli sehr viel zu verdanken, und das weiß ich auch. Dass wir nicht miteinander konnten, okay, das ist das Leben."

In seiner Zeit beim FC Bayern gewann Louis van Gaal in der Saison 2009/10 zunächst das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal. Im April 2011 musste er jedoch vorzeitig seine Koffer wieder packen, nachdem der Rekordmeister zwischenzeitlich auf den vierten Platz abgerutscht war.

Nicht nur sportlich mehrte sich die Kritik am "General", van Gaal wurde unter anderem auch wegen seiner unterschiedlichen Auffassung über die strategische Ausrichtung des Klubs entlassen.