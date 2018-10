Kovac äußert sich zum Kabinen-Zoff

Bayern-Coach Niko Kovac ist nach drei sieglosen Spielen unter Druck

Am Samstagabend (18:30 Uhr) trifft der FC Bayern München im Klassiker der Fußball-Bundesliga auf Borussia Mönchengladbach. Vor dem Spiel hat sich Bayern-Coach Niko Kovac auf der auf der Pressekonferenz ausführlich zu allen wichtigen Themen geäußert und einen bemerkenswerten Auftritt hingelegt. Er sei weder ratlos noch habe er den Rückhalt in der Mannschaft verloren.

"Die Stimmung in der Kabine ist positiv, die Spieler können alle miteinander", sagte Kovac am Freitag: "Natürlich sind sie enttäuscht, wenn sie nicht spielen, aber dass es brodelt: das ist nicht so!" Dass sich der Wind nach sieben Pflichtspielsiegen zum Start so schnell gedreht hat, kommentierte Kovac süffisant: "Das ist ein bisschen zum Schmunzeln, muss ich ganz ehrlich sagen."

Nach dem ernüchternden 1:1 in der Champions League gegen Ajax Amsterdam hatte Kovac betont, er müsse das Spiel zunächst analysieren - mit Ratlosigkeit habe dies aber nichts zu tun gehabt, betonte er. "Ich werde mich mit Sicherheit nie hinstellen und meine Spieler betonieren, das wird es bei mir nicht geben. Das sind meine Spieler, das ist unser Mannschaft!", sagte er.

Druck sei "auch förderlich"

Die Aussage von Präsident Uli Hoeneß, am Ende müsse Kovac "den Kopf hinhalten", sei "nicht als Kritik aufzufassen, sondern als Feststellung: ein Trainer ist verantwortlich für die Aufstellung", sagte Kovac. Das habe ihm Hoeneß in einem Gespräch versichert.

Der Druck vor dem Gladbach-Spiel könne "auch förderlich sein", sagte Kovac, der Berichte zurückwies, wonach die Mannschaft eine Spielidee vermisse. Stimmen, wonach das Training zuletzt zu lasch gewesen sei, konterte er: "Männer, jetzt wird's lustig!" Härtere Einheiten seien in englischen Wochen unmöglich.

"Im Moment ist alles gegen uns, aber das wird sich drehen", sagte Kovac: "Es macht keinen Sinn, alles über den Haufen zu werfen. Wir müssen gewisse Sachen nachjustieren."

Alle Aussagen zum Nachlesen:

+++ Kovac kündigt Zwischenfazit nach dem Gladbach-Spiel an +++

"Nach dem morgigen Spiel haben wir dann elf Spiele gespielt, dann kann man gucken, ob wir zufrieden sind oder nicht. Nach dem Spiel morgen werden wir ein kleines Zwischenfazit ziehen."

+++ Keine Krise, nur kleine Phase +++

"Das ist eine Phase, die jeder Klub einmal durchlaufen muss. Die Frage ist nur, wie lange dauert sie."

+++ Kovac sieht keinen gesteigerten Druck +++

"Wenn man mit dem FC Bayern spielt, hat man immer Druck. Man muss immer gewinnen. Der Druck hat sich nicht geändert. Aber ich kenne das aus meiner Zeit als Spieler: Der Druck kann auch förderlich sein. Vielleicht hat uns der Druck nach den ersten sieben Spielen auch ein wenig gefehlt."

+++ Kovac warnt vor Überreaktion +++

"Momentan läuft manches auch gegen uns. Deshalb dürfen wir nicht alles über den Haufen werfen. Wir müssen aber bestimmte Dinge nachjustieren, sofern es die Zeit erlaubt."

"@matshummels war beim Neurologen, der hat grünes Licht gegeben. Heute hat er bereits wieder mittrainiert und morgen wird er dabei sein." #FCBBMG #packmas pic.twitter.com/y83ZuHNRp1 — FC Bayern München (@FCBayern) 5. Oktober 2018

+++ Hummels gegen Gladbach einsatzbereit +++

"Mats hat gestern nicht trainiert, inzwischen vom Neurologen aber grünes Licht bekommen. Heute hat er bereits wieder mittrainiert und morgen wird er dabei sein."

+++ Kovac weist Kritik an mangelnder Vorbereitung zurück +++

"Jeden Gegner scannen wir von oben bis unten. Wir zeigen auch während der Halbzeit nochmal Szenen. Man kann jedoch nicht alles, was man trainiert hat, immer gleich umsetzen. So einfach ist das Leben nicht."

+++ Kovac über die Rolle von James +++

"James ist ein außerordentlich guter und wichtiger Spieler für den Klub. Das hat bewiesen. Es gibt immer wieder Fälle, wo einer spielt oder nicht. Jeder Spieler hat für mich einen hohen Stellenwert. Ich wusste, dass Ajax eine spielstarke Mannschaft ist. Deshalb habe ich entschieden, nicht nur einen Sechser aufzubieten. Wir machen uns Gedanken, aber ich kann nicht zwölf Spieler aufstellen."

+++ Kovac räumt Fehler gegen Ajax ein +++

"Wenn man ein Spiel nicht gewinnt hat man Fehler gemacht. Da nehme ich mich nicht aus. Dennoch ist Ajax eine gute Mannschaft, die gut gespielt hat. Wir haben es nur 20 Minuten gut gemacht und werden unsere Lehren daraus ziehen."

+++ Kovac über die Vorwürfe zum Kabinen-Zoff +++

"Das wird von außen herangetragen. Die Stimmung in der Kabine ist positiv. Natürlich gibt es Spieler, die enttäuscht sind, wenn sie nicht spielen. Aber es brodelt nicht. Wir sind enttäuscht, aber das muss so sein. Wir können uns nicht über die Vergangenheit ärgern, wir müssen nach vorne blicken. Mein Spieler hat mit Sicherheit nicht das Spielsystem kritisiert. Das ist ein wenig zu schmunzeln."

+++ Das Quäntchen hat gefehlt +++

"Wir machen derzeit zu viele leichte Fehler, wo wir den Ball zu schnell weggeben. Jeder möchte zu schnell nach vorne. In den vorherigen sieben Spielen haben wir das gut gemacht. Jetzt muss man die Situation wieder hinbekommen. Wir hatten guten Ansätze, das Quäntchen hat aber gefehlt."

+++ Kovac über die Rotation +++

"Wir haben so viele gute Spieler. Jetzt kommt der Mats rein und macht ein Tor. Man kann es nicht darauf schieben, dass bestimmte Spieler nicht gespielt haben. Die Gegner spielen intensiv gegen uns. Wir gucken, dass wir keine Verletzten mehr bekommen. Da muss man die frischen Spielen bringen."

+++Kovac über die Kritik an seiner mangelnden Deutlichkeit +++

"Wenn ein Trainer sich nach dem Spiel nicht sofort hinstellt und die Keule rausholt, sondern ganz überlegt was sagt, dann hat das nichts mit Ratlosigkeit zu tun. Ich werde mich nie hinstellen und meine Spieler betonieren. Das wird es bei mir nicht geben."

+++ Kovac über das Spiel gegen Gladbach +++

"Gladbach gegen Bayern München hat ein lange Historie. Es ist ein sehr guter Gegner, der sich gut gezeigt hat. Wir wollen uns natürlich von unsere besten Seite zeigen."

"@jamesdrodriguez ist ein außerordentlich guter und wichtiger Spieler für den Club. Das hat er gegen Schalke bewiesen, das hat er gegen Benfica bewiesen und das hat er auch gegen Ajax bewiesen, als er reingekommen ist." #MiaSanMia pic.twitter.com/6KVR5lcLvQ — FC Bayern München (@FCBayern) 5. Oktober 2018

+++ Kippt die Stimmung beim Rekordmeister? +++

Nach Informationen der "Bild" soll es nach dem Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Ajax Amsterdam am Dienstag sogar zu Zoff in der Kabine gekommen sein. Demnach habe Superstar James das Stadion nach einem Wutanfall in den Katakomben fluchtartig verlassen. Dies soll in erster Linie an seiner Frustration mit Kovac gelegen haben. Bezieht der Coach zu den Gerüchten Stellung?

+++ Sportliche Brisanz nach Bayern-Patzer hoch +++

Da die Bayern in der Bundesliga gegen Augsburg (1:1) und Hertha BSC (0:2) Punkte liegen ließen, ist das Duell mit den Fohlen auch sportlich brisant. Mit einem Sieg beim Rekordmeister könnte das Team von Trainer Dieter Hecking in der Tabelle an den Münchnern vorbeiziehen. Hecking warnte jedoch davor, die Bayern angesichts der aktuellen Lage zu unterschätzen: "Man hört raus, dass sie nach ihrer Leichtigkeit suchen. Sich darauf zu verlassen, wäre jedoch vor allem gegen Bayern fatal."

+++ Krise bei den Bayern? +++

In Anbetracht von drei sieglosen Spielen werden im erweiterten Umfeld der Bayern schon die ersten Stimmen laut, die von einer Krise sprechen. Ex-Spieler Stefan Effenberg kritisierte jüngst die vielen Rotationen unter Kovac und sprach von "großer Explosionsgefahr". Trainer-Legende Ottmar Hitzfeld widersprach dieser Einschätzung jedoch und mahnte zur Ruhe.

+++ Hallo und herzlich willkommen +++

Vor dem Duell mit Borussia Mönchengladbach spricht Bayern-Coach Niko Kovac auf der PK in München über das anstehende Duell. Los geht's um 13 Uhr.