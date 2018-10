Der nächste Sancho? BVB bemüht sich um City-Talent

Landet City-Juwel Phil Foden bald beim BVB?

Der englische Nationalspieler Jadon Sancho brilliert bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund derzeit als Flügelflitzer und Torvorbereiter. Nun jagen die Verantwortlichen beim BVB mit Phil Foden von Manchester City anscheinend das nächste große Talent von der Insel.

Nach Informationen der englischen "Daily Mail" haben sich die Westfalen in Stellung gebracht, um den offensiven Mittelfeldspieler im kommenden Sommer zu verpflichten. Fodens Vertrag bei den Citizens läuft noch bis 2020. Im Sommer könnte er den Verein jedoch angeblich für eine Ausbildungsentschädigung von gerade einmal 200.000 Euro verlassen.

Der 18-Jährige war genauso wie Sancho Teil der englischen U17-Nationalmannschaft, die 2017 den WM-Titel gewann. Im Gegensatz zum Dortmunder Shooting Star war Foden dabei jedoch sogar Stammspieler und wurde am Ende des Turniers mit dem goldenen Ball als bester Spieler des Turniers geehrt.

Pep Guardiola will Foden nicht abgeben

City-Coach Pep Guardiola hegt folglich keinerlei Absichten, die Nachwuchshoffnung ziehen zu lassen. Er hat in der Vergangenheit bereits betont, dass er den Youngster in Zukunft stärker in sein Team integrieren möchte.

Dennoch gelten die englischen Top-Klubs für junge Talente nicht gerade als einsteigerfreundlich. Gut denkbar also, dass sich Foden von der rasanten Entwicklung seines Landmanns in Dortmund inspirieren lässt und selbst den Schritt ins Ausland wagt. Neben dem BVB sind jedoch auch RB Leipzig und Paris Saint-Germain an den Diensten des Mittelfeldakteurs interessiert.

Foden kam für die Citizens bislang acht Mal als Joker in der Premier League zum Einsatz. Im englischen Ligapokal absolvierte er Ende September erstmals ein Spiel im Profibereich über die vollen 90 Minuten und erzielte dabei gegen den Drittligisten Oxford United gleich einen Treffer.