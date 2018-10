Entwarnung: Boateng zurück im Bayern-Training

Jerome Boateng hat am Dienstag wieder trainiert

Den Länderspiel-Klassiker gegen Frankreich verpasst Innenverteidiger Jerome Boateng, sein Einsatz im kommenden Bundesligaspiel des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg ist aber offenbar nicht gefährdet. Am Dienstag trainierte der 30-Jährige bereits wieder an der Säbener Straße.

Nachdem Boateng mit Oberschenkelproblemen vorzeitig von der deutschen Nationalmannschaft abreisen musste, hat sich seine Verletzung offenbar als nicht sonderlich gravierend herausgestellt.

Laut "Bild"-Informationen ließ sich der Innenverteidiger sowohl am Sonntag als auch am Montag intensiv am Oberschenkel behandeln. Dienstag folgte dann die Rückkehr auf den Trainingsplatz. Hier soll der Nationalspieler eine komplette Einheit ohne Schmerzen absolviert haben.

Sein Einsatz im kommenden Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg ist demnach nicht gefährdet.