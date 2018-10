FC-Trainer Anfang vor Kiel-Rückkehr

Kölns Coach Markus Anfang hatte zuvor Holstein Kiel trainiert

Vor der Rückkehr zu seinem ehemaligen Verein Holstein Kiel blendet Kölns Trainer Markus Anfang zumindest öffentlich Emotionen aus.

"Das war eine tolle Zeit, aber jetzt sind wir beim 1. FC Köln", sagte der Coach des Zweitliga-Spitzenreiters. Nach der überraschenden Heimniederlage gegen den MSV Duisburg will der FC seine Favoritenrolle am Samstag wieder unter Beweis stellen.

"Es war nicht erfreulich, die Niederlage über so einen langen Zeitraum mit sich herumzutragen. Aber die Jungs sind gut drauf und brennen darauf, gegen Holstein Kiel die Punkte zu holen", sagte Anfang.

Es ist das erste Pflichtspiel zwischen beiden Teams seit mehr als 65 Jahren. In Dominick Drexler und Rafael Czichos kehren auch zwei FC-Profis, die in der vergangenen Saison noch in Kiel spielten, zu ihrem ehemaligen Club zurück.

🎙 Anfang: Wir nehmen die Favoritenrolle in der zweiten Liga an und wollen das auch. Aber wir werden nicht jeden Gegner aus dem Stadion schießen. Auf unserem Weg wird es Höhen und Tiefen geben. #KSVKOE #effzeh pic.twitter.com/aIsthiubHD — 1. FC Köln (@fckoeln) 18. Oktober 2018

Köln-Coach Anfang muss gegen Holstein-Kiel umbauen

Personell wird Anfang umbauen müssen, denn in Lasse Sobiech, Christian Clemens, Vincent Koziello und Marcel Risse stehen vier Spieler nicht zur Verfügung.

Mit 19 Punkten führen die Kölner die Tabelle weiterhin an, Kiel liegt sieben Punkte dahinter im Mittelfeld.