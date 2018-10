S04: Sorgen statt Top-Duo im Gepäck

Domenico Tedesco und der FC Schalke stehen vor richtungsweisenden Partien

Nach dem erneuten Rückschlag beginnt für Schalke 04 ein stressiger Auswärtstrip mit drei richtungweisenden Spielen in einer Woche: erst in der Champions League in Istanbul, dann in der Bundesliga in Leipzig und schließlich im Pokal in Köln.

Ohne seinen Kapitän und seinen Abwehrchef, aber mit Übergepäck stieg der kriselnde Vizemeister Schalke 04 in den Flieger nach Istanbul. Der verletzte Torhüter Ralf Fährmann und der erkrankte Naldo (Infekt) fehlten, als der Bundesliga-16. am Dienstagmorgen Richtung Bosporus abhob - die Sorgen nach dem historischen Fehlstart wogen indes schwer.

"Champions League zu spielen, ist immer gut", sagte Sportvorstand Christian Heidel vor dem Spiel am Mittwoch (21:00 Uhr) beim türkischen Meister Galatasaray Istanbul, "aber man kann jetzt nicht einfach sagen, es ist ein anderer Wettbewerb, und man vergisst, was am Samstag passiert ist. In den Köpfen hängt es trotzdem drin."

Schalke egalisiert historische Negativ-Werte in der Bundesliga

Nach dem 0:2 gegen Werder Bremen hat der Absturz des Überraschungszweiten der Vorsaison beängstigende Ausmaße angenommen: Sechs Niederlagen nach den ersten acht Bundesligaspielen hatte Schalke zuletzt vor 25 Jahren auf dem Konto, weniger als ihre bislang fünf Tore brachten die Königsblauen zuletzt 1967 zustande. Der angestrebte Champions-League-Platz ist schon zehn Punkte entfernt, der Abstiegskampf angesichts der schwachen Leistungen sehr viel wahrscheinlicher.

Warum fast nichts mehr so klappt wie vor einem Jahr, ist auch Trainer Domenico Tedesco ein Rätsel. Doch Gelegenheit, darüber zu grübeln, hat der 33-Jährige nicht. "Wir haben keine Zeit nachzudenken, wo wir stehen", sagte der Coach. Denn es geht Schlag auf Schlag: Drei Auswärtsspiele in drei Wettbewerben in einer Woche könnten die Krise weiter verschärfen - nach Istanbul in der Königsklasse stehen RB Leipzig in der Bundesliga und der 1. FC Köln im Pokal auf dem Programm.

Die beste Ausgangslage hat Schalke ausgerechnet in der Champions League. Gemeinsam mit dem FC Porto sind die Gelsenkirchener mit vier Punkten Tabellenführer der Gruppe D. "Wenn wir gewinnen oder ein Remis holen, dann sieht es super für uns aus", hatte Naldo vor seinem Ausfall prognostiziert.

Nübel-Debüt im Hexenkessel

In Istanbul erwartet den Vizemeister allerdings ein "Hexenkessel", wie Tedesco betonte. Im Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu sind gute Nerven gefragt - auch bei Alexander Nübel. Der U21-Nationaltorwart, der schon am Samstag Stammkeeper Fährmann (Adduktorenverletzung) kurzfristig ersetzen musste, gibt sein Champions-League-Debüt - aber wenig Anlass zur Sorge. "Es hat keiner Bedenken, dass er statt Ralf im Tor steht", betonte Heidel.

Viel größer sind die Sorgen in der Offensive. Denn nicht nur in der Bundesliga klappt es nicht mit dem Toreschießen. Auch in der Champions League hat Schalke erst zweimal getroffen. Nachdem am Anfang der Saison verstärkter Ballbesitzfußball keinen Erfolg gebracht hatte, versuchten es die Schalker zuletzt immer häufiger mit langen Bällen aus der eigenen Abwehr - nicht nur unansehnlich, sondern ebenfalls erfolglos.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Istanbul: Muslera - Mariano, Maicon, Ahmet Calik, Nagatomo - Donk, Badou - Gümüs, Belhanda, Rodrigues - Derdiyok. - Trainer: Terim

Schalke: Nübel - Sane, Nastasic, Stambouli - Caligiuri, Mascarell, Schöpf - Serdar, McKennie - Uth, Burgstaller. - Trainer: Tedesco

Schiedsrichter: Benoit Bastien (Frankreich)