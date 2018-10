Medien: FC Bayern scoutet serbischen WM-Star

Nikola Milenković soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Der FC Bayern ist auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger offenbar in Italien fündig geworden. Der serbische WM-Shootingstar Nikola Milenkovic soll es den Münchnern angetan haben.

Scouts der Bayern sollen Milenkovic beobachten, berichtet das Portal "calciomercato". Der 21 Jahre alte Innenverteidiger spielt in der italienischen Serie A für AC Florenz und macht dort mit starken Leistungen auf sich aufmerksam.

Bei Florenz gehört Milenkovic in dieser Spielzeit unter Trainer Stefano Pioli stets zur ersten Elf. Der gelernte Innenverteidiger kommt trotz seiner Größe von knapp zwei Metern meist als Außenverteidiger zum Einsatz. In der laufenden Saison hat er in neun Liga-Spielen bereits zwei Tore erzielt.

FC Bayern im Tauziehen mit Manchester United?

Mit seinem Talent empfahl sich Milenkovic in der vergangenen Saison bereits für die serbische Nationalmannschaft, mit der er zur Weltmeisterschaft nach Russland reiste. Dort absolvierte Milenkovic alle Vorrundenspiele, Serbien schied allerdings hinter Brasilien und der Schweiz als Dritter der Gruppe E aus.

Nichtsdestotrotz zählt Milenkovic zu den größten Abwehrtalenten Europas. Neben den Bayern soll auch Manchester United Interesse am 21-Jährigen haben. Die Red Devils unterbreiteten Florenz laut "calciomercato" bereits ein Angebot in Höhe von 60 Millionen Euro. Ob die Bayern bei einem Preis dieser Kategorie mitgehen wollen, ist allerdings fraglich.

Florenz hatte 2017 rund fünf Millionen Euro Ablöse für Milenkovic an Partizan Belgrad bezahlt. Bei der Fiorentina besitzt Milenkovic noch einen Vertrag bis 2022.