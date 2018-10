Medien: BVB nimmt Zagreb-Juwel ins Visier

Europaweit begehrt: Dinamo-Zagreb-Talent Ajdin Hasić (m.)

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund buhlt nach übereinstimmenden kroatischen Medienberichten um Ajdin Hasic.

Der 17-jährige Stürmer durchlief die Jugend-Mannschaften von Dinamo Zagreb und kam in dieser Saison auch schon einmal in der Youth League zum Einsatz. Aktuell spielt der Linksfuß in erster Linie in der zweiten Mannschaft Zagrebs, die in der zweiten kroatischen Liga an den Start geht. In fünf Begegnungen schoss er dabei ein Tor.

Vor allem eine gute Technik wird dem Rechtsaußen nachgesagt. Aus diesem Grund sei der BVB nicht der einzige Interessent. Laut des kroatischen Portals "sportske novosti" sind auch Real Madrid und der FC Barcelona an dem Bosnier dran.

Verwirrung gibt es derweil um die Vertragslaufzeit Hasics. Wie die kroatische Presse weiter berichtet, soll der Youngster erst kürzlich einer Vertragsverlängerung beim Europa-League-Teilnehmer zugestimmt haben.

Allerdings soll sich sein Vater, der für seinen minderjährigen Sohn mitunterschreiben muss, gegen eine Weiterarbeit stellen. Angeblich strebe Hasic Senior einen Transfer zu einem europäischen Spitzenklub für seinen Schützling an. Dies könnte Borussia Dortmund in die Karten spielen.