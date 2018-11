Gleich zwei Stars fehlen RB Leipzig in Glasgow

Werner fehlt den Leipzigern gegen Glasgow

Fußball-Bundesligist RB Leipzig wird im Europa-League-Auswärtsspiel am Donnerstag (21:00 Uhr) bei Celtic Glasgow auf seine Stürmer Timo Werner und Yussuf Poulsen verzichten müssen.

Wie ein Klubsprecher am Mittwoch mitteilte, reisen beide Angreifer nicht mit nach Schottland. Werner plagt eine Zehverletzung, während Poulsen über muskuläre Probleme klagt.

Poulsen und Werner, der sich die Blessur am vergangenen Samstag beim 3:0-Sieg bei Hertha BSC zugezogen hatte, hatten am Mittwoch das Abschlusstraining in Leipzig nicht bestritten. Das nächste Pflichtspiel nach dem Auftritt in Glasgow steht für die Sachsen bereits am Sonntag (15:30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen an.