Gladbachs Lang forsch: "Habe meine Leistung gebracht"

Michael Lang spielt seit diesem Sommer am Niederrhein

Michael Lang hat auf seine ersten Monate beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zurückgeblickt. Bis auf seinen verletzungsbedingten Ausfall zu Saisonbeginn zog er dabei ein positives Fazit.

"Ich merke, wie der Rhythmus kommt. Bis auf Leverkusen habe ich meine Leistung gebracht, denke ich. Ich bin zufrieden, aber es geht noch mehr", so der 27-Jährige, der im Sommer vom FC Basel an den Niederrhein gewechselt war.

Der Rechtsverteidiger gehört nach überstandener Knieverletzung seit dem sechsten Spieltag zum Stammpersonal der Gladbacher, ist in der Abwehrkette seit Ende September gesetzt.

In seinem Spielstil musste sich Lang aber erst etwas anpassen, wie er verriet: "In Basel war ich mehr in der gegnerischen Hälfte als in der eigenen. So offensiv kann ich die Dinge in der Bundesliga natürlich nicht angehen. Es geht erst mal darum, dass wir defensiv stabil stehen", so der Schweizer Nationalspieler über seine Jobbeschreibung als Rechtsverteidiger beim VfL, die ihm Cheftrainer Dieter Hecking mit auf den Weg gegeben hat.

In der Offensive noch mit Luft nach oben

Dennoch hofft der Sommertransfer, der bis 2022 bei der Gladbacher Borussia unterschrieben hat, weiterhin darauf, künftig auch in der Offensive noch mehr Akzente setzen zu können: "Klar wünsche ich mir, dass bald ein paar Scorerpunkte auf dem Konto landen. Ich arbeite dran. Aber wir Verteidiger sind zunächst dafür verantwortlich, dass wir hinten die Null halten. Das bleibt meine Hauptaufgabe, auch wenn ich die Position gerne sehr modern interpretiere."

Als oberstes Saisonziel formulierte der Außenverteidiger für sich und sein Team, die direkte Qualifikation für den europäischen Wettbewerb zu schaffen. Derzeit rangiert Gladbach nach starken Resultaten in den Vorwochen sogar vor dem Deutschen Meister FC Bayern München auf Platz zwei.