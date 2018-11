Schnappt sich Klopp Frankfurt-Senkrechtstarter Jovic?

Luka Jovic hat in der Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht

Luka Jovic ist bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt der Mann der Stunde. Die herausragenden Leistungen im Trikot der Adler könnten sogar das Interesse des FC Liverpool geweckt haben.

Wie das englische Newspportal "LFC Globe" berichtet, hat der FC Liverpool ein Auge auf Luka Jovic von Eintracht Frankfurt geworfen. Ein Angebot bereits in der Winterpause gilt allerdings als unwahrscheinlich, so die Website. Vielmehr plane der Verein von der Anfield Road eine Verpflichtung im Sommer.

Allerdings haben die Frankfurter im Werben um ihren derzeitigen Shootingsstar alle Trümpfe in der Hand. Jovic ist derzeit zwar nur von SL Benfica bis 2019 ausgeliehen, allerdings besitzt die Eintracht eine Kaufoption, die wohl bald gezogen werden soll.

Frankfurt rechnet mit Jovic-Verbleib

Frankfurts Sportdirektor erklärte unlängst: "Wir ziehen die Option, er wird irgendwann ein Spieler von Eintracht Frankfurt". Zu Vertragsdetails wollte sich der Verein aber nicht äußern. Hübner ließ sich nur entlocken, dass es "ein richtig guter Vertrag für Frankfurt" sei.

Ein baldige Weitergabe an die Merseyside ist daher unwahrscheinlich. Vielmehr baut man in der Bankenstadt weiter auf den 20-Jährigen. Aktuell ist Jovic für den Europa-League-Teilnehmer unverzichtbar. Zehn Torbeteteiligungen (7 Tore/3 Vorlagen) verzeichnete der Serbe in den letzten fünf Ligaspielen. Besonderes Highlight: Ein Fünferpack am achten Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf (7:1).