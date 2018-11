Ziege: CL-Quali wird für Gladbach schwer

Ex-Gladbach-Profi Christian Ziege war zuletzt Trainer in Thailand

In der Fußball-Bundesliga ist Borussia Mönchengladbach aktuell BVB-Jäger Nummer eins. Dabei stellen die Fohlen mit 26 Toren - gemeinsam mit Eintracht Frankfurt - die zweitbeste Offensive.

"Mich begeistert dieser Stil, er ist aktiv, offensiv und attraktiv. Ich finde es klasse, wenn Mannschaften, die über das Spielerische kommen und einen offensiven Ansatz verfolgen, auch erfolgreich sind", lobte Christian Ziege seinen Ex-Verein im "kicker". Zwischen 2004 und 2008 war der 46-Jährige als Spieler, Sportdirektor und Interimstrainer am Niederrhein tätig.

Für die aktuelle Spielzeit hat der heutige Fußballtrainer eine klare Vorgabe: "Den Anspruch Europa League muss man nach diesem Start haben. Aus meiner Sicht schafft Gladbach das internationale Geschäft auf jeden Fall. Champions League - das wird angesichts der riesigen Konkurrenz schwer. Aber wenn sie so weitermachen und einen langen Atem haben, ist sogar auch das möglich."

Ziege lobt Gladbach-Vorstand

Nach der schwachen Rückrunde stand in Mönchengladbach auch Trainer Dieter Hecking in der Kritik. Doch die Verantwortlichen hielten am Übungsleiter fest. "In anderen Klubs suchen sie einen Schuldigen, da rollen sofort Köpfe - und als Erstes der des Trainers. In Gladbach geht man nicht diesen einfachen Weg, sondern sucht zusammen nach Verbesserungsmöglichkeiten. Das gefällt mir", so Ziege.