Max Kruse liebäugelt mit Wechsel in die MLS

Max Kruse könnte Werder Bremen im Sommer verlassen

Nach einem starken Saisonstart musste Fußball-Bundesligist Werder Bremen mit drei Niederlagen in Folge zuletzt Federn lassen. Sollten die Grün-Weißen weiter abstürzen, droht der Abgang von Kapitän Max Kruse.

"Wenn wir erfolgreich sind mit der Mannschaft und in der Saison positiv abschneiden, trägt das sicherlich nicht dazu bei, dass ich eher abhauen will", sagte Kruse zwar zuletzt gegenüber "Sport Bild".

Mit jeder weiteren Pleite schwinden aber die Chancen auf eine Verlängerung seines bis 2019 datierten Vertrags an der Weser.

Bei einem Wechsel im Sommer winkt dem Routinier ein dickes Handgeld. Besonders die USA könnten den 30-Jährigen reizen.

Kruses achtjähriger Sohn Lauro Maxim lebt mit seiner Mutter im US-Bundesstaat Florida. Ein Wechsel in die MLS ist daher laut "Sport Bild" nicht ausgeschlossen.

Zuletzt mussten sich Kruse und Co. Borussia Mönchengladbach mit 1:3 geschlagen geben. Zur Zeit rangiert Werder nur noch auf Platz sieben. Auch Kruse konnte in jüngster Vergangenheit nur selten überzeugen.

Lediglich ein Tor steht für den Angreifer in den letzten sechs Ligaspielen zu Buche. Zuletzt konnte sich der Offensiv-Allrounder beim 2:0-Sieg gegen den FC Schalke 04 am achten Spieltag in die Torschützenliste eintragen.