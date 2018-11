Jung träumt von HSV-Comeback noch in diesem Jahr

Gideon Jung zog sich eine schwere Knieverletzung zu

Vor vier Monaten verletzte sich Innenverteidiger Gideon Jung vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV schwer am Knie. Jetzt wird die Rückkehr des einstigen U-Nationalspielers endlich konkret.

Jung selbst träumt davon, noch in diesem Jahr auf den Platz zurückzukehren und sein Pflichtspiel-Comeback für den HSV zu feiern: "Natürlich würde ich es mir wünschen, aber ich muss erst einmal abwarten, wie das Knie auf die gesteigerte Belastung reagiert. Momentan fühlt sich aber alles sehr gut an", so der 24-Jährige im Gespräch mit der "Hamburger Morgenpost".

Jung hatte sich im Juli einen Knorpelschaden im Knie zugezogen und im Anschluss die gesamte Saisonvorbereitung der Rothosen sowie die bisherige Spielzeit in der 2. Bundesliga komplett verpasst.

Nach absolviertem Reha-Programm ging es für den Defensivmann vor einer Woche erstmals wieder mit Ball am Fuß auf den Trainingsplatz. Ein spezieller Moment, wie Jung selbst beschrieb: "Wieder auf dem Platz zu stehen, ist ein geiles Gefühl. Das hatte ich wirklich vermisst."

Jung freut sich schon auf knackige Zweikämpfe

Ziel des gebürtigen Düsseldorfers sei es für die kommenden Wochen, möglichst schnell wieder Wettkampfhärte zu erlangen und sein genesenes Knie weiterhin zu stabilisieren. Auf die mitunter hart geführten Zweikämpfe in der 2. Bundesliga freut sich Jung derweil bereits. "Ich habe schon zu Rick van Drongelen gesagt, dass es bei mir schon richtig kribbelt, wenn ich seine Zweikämpfe sehe."

Gideon Jung steht seit 2014 beim Hamburger SV unter Vertrag. Er gehörte in den letzten drei Bundesliga-Spielzeiten der Hansestädter zum Stammpersonal und bestritt insgesamt 78 Pflichtspiele im deutschen Fußball-Oberhaus.