Coman wieder im Bayern-Training - Lewandowski fehlt

Kingsley Coman ist wieder im Bayern-Training

Flügelflitzer Kingsley Coman ist nach seiner langen Verletzung wieder ins Mannschaftstraining des FC Bayern eingestiegen. Das weckt Hoffnungen auf eine baldige Verstärkung der Münchner. Zumal der Ausfall von Stürmer Robert Lewandowski droht.

Der FC Bayern twitterte am Dienstagmittag Fotos vom öffentlichen Training, an dem Coman teilnahm. Der Franzose lief sich gemeinsam mit der Mannschaft warm und trainierte auch bei einer anfänglichen Passübung mit. Anschließend ging es für den Angreifer mit individuellem Training weiter.

Coman hatte sich am ersten Bundesliga-Spieltag das Syndesmoseband gerissen. Anfang November nahm er das Lauftraining wieder auf. "Ich brauche noch zwei Wochen und dann bin ich zurück", sagte der 22-Jährige vor einer Woche.

Wie Coman lief sich Arjen Robben mit der Mannschaft warm, ging dann aber zum individuellen Training über. Der Niederländer fällt seit Anfang November mit Knieproblemen aus und soll Anfang Dezember wieder fit sein.

Der angeschlagene Robert Lewandowski nahm gar nicht am Training der Bayern teil. Nach der 0:1-Niederlage mit der polnischen Nationalmansnchaft gegen Tschechien am vergangenen Donnerstag war der Stürmer wegen Knieproblemen frühzeitig wieder nach München gereist.

In einer Mitteilung des polnischen Verbandes hieß es, Lewandwoski falle drei bis vier Tage aus. Ob ein Einsatz des 30-Jährigen gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag in Gefahr ist, ließ der FC Bayern bisher offen.