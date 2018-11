HSV-Youngster legen freiwillige Zusatzschicht ein

Fiete Arp und Co. legten eine Sonderschicht beim HSV ein

Obwohl HSV-Coach Hannes Wolf die Kicker des Hamburger SV am Donnerstag eigentlich nicht auf den Trainingsplatz gebeten hat, herrscht in der Hansestadt reges Treiben. Gleich vier Youngster legten eine freiwillige Zusatzschicht ein.

Verteidiger Joshua Vagnoman, Mittelfeldspieler Jonas David und die Offensiv-Asse Bakery Jatta und Fiete Arp verzichteten auf den trainingsfreien Tag. Das belegt ein Video, das der HSV twitterte.

Eine Maßnahme, die sicher auch als Zeichen an Coach Wolf gesehen werden darf. Zu Wochenbeginn berichtete die "Bild", dass Wolf den Kader des HSV verkleinern und in diesem Zuge einige Nachwuchsspieler streichen wolle. Die Maßnahme habe Wolf in Abstimmung mit HSV-Sportvorstand Ralf Becker beschlossen, schreibt das Blatt weiter. Die Entscheidung falle nach dem Leistungsprinzip. Namen möglicher Streichkandidaten nannte "Bild" nicht.

Während Arp trotz anhaltender Torflaute bei Wolf meist gesetzt ist, kamen David, Vagnoman und Jatta bislang nur sporadisch zum Einsatz. Vor allem Jatta muss sich steigern, will er einen neuen Vertrag bei den Norddeutschen erhalten.