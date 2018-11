Pressestimmen: "Robben zahlt Kovacs Lösegeld"

Arjen Robben (r.) erzielte zwei Treffer für den FC Bayern gegen Benfica

Nach dem Sieg des FC Bayern München in der Champions League gegen Benfica (5:1) schreiben die internationalen Medien vor allem von einem Befreiungsschlag für Trainer Niko Kovac. Doppelpacker Arjen Robben wird in höchsten Tönen gelobt. Die Pressestimmen zum Spiel.

Portugal

A Bola: "Albtraum in München und Abschied aus der Champions League. Benficas Niederlage ging als eines der schlechtesten Ergebnisse des Klubs in die Geschichte ein. Dieser Rekord wird nur mit dem 0:7 gegen Celta Vigo im Jahr 1999 und dem 0:5 gegen Basel in der letzten Saison übertroffen. Ein negativer Rekord, der die internationale Karriere von Rui Vitória beschmutzt."

O Jogo: "Benfica wusste, dass nur ein Sieg mit mehr als drei Toren den Traum von der Qualifikation für das Achtelfinale wahren würde. Doch die Bayern machten dem Team von Rui Vitória das Leben schwer."

Publico: "Mit einem Schlag hat sich Benfica aus der Champions League verabschiedet. Die Niederlage gegen die durch viele Verletzungen geschwächte Münchener war die logische Folge einer uninspirierten Vorstellung. Die Rede von einer Krise mag angesichts der Stärke der deutschen Mannschaft übertrieben sein. Das Team von Rui Vitória verlor den Halt, die Inspiration und das Selbstvertrauen."

England

Daily Mail: "Arjen Robben und Robert Lewandowski glänzen bei einem einfachen Sieg für Bayern. Durch den Erfolg nahm das Team ein wenig Druck von Kovac. Der Trainer wird wahrscheinlich noch einige Tage an seinem Job festhalten."

Sun: "Der FC Bayern hat sich für das Achtelfinale qualifiziert und damit den unter Beschuss stehenden Kovac entlastet."

Spanien

Mundo Deportivo: "Bayern knallt Benfica souverän raus und atmet auf. Die Münchener übergeben die Krise damit an Benfica. Joshua Kimmich und Leon Goretzka bildeten ein aufmerksames und effizientes Mittelfeld-Duo, das die Angriffsversuche von Benfica im Keim erstickte."

AS: "Robben zahlt Kovacs Lösegeld. Die Bayern standen gerade dann aus der Asche auf, als ihr Trainer sie am meisten brauchte. Wenn Kovac bleibt, ist es der zweiten Jugend von Arjen Robben zu verdanken."

Marca: "Die Champions League verändert das Gesicht von Bayern. Der Abend erinnerte an das, wonach man sich in München so sehr sehnt. Es wirkte, als ob die Zeit in München zurückgedreht wurde. Nach 13 Minuten gab es die erste Rückblende des Films."

Deutschland

Bild: "Es rollte endlich mal wieder auf dem Rasen. Gegen die schwachen Portugiesen machte der Rekordmeister schon in der ersten Halbzeit alles klar."

Süddeutsche: "Manchmal überrascht einen der FC Bayern dann halt doch: indem er in so einem Spiel wie am Dienstagabend einfach das macht, was ja von ihm erwartet wird, was aber in den letzten Wochen fast undenkbar geworden war. Er gewinnt, und am Ende ist die einzige Frage, wie hoch."

Kicker: "Der klare Sieg gegen Benfica Lissabon verschafft Trainer Niko Kovac vorerst etwas Luft. Insbesondere auch, weil seine fußballfachlichen, taktischen Änderungen griffen: Durch die Umstellung des Systems auf zwei neue Sechser - Joshua Kimmich mit dem Assistenten Leon Goretzka daneben - machte er Thomas Müller frei für seine Idealposition im offensiven Mittelfeld, die Nummer 25 präsentierte sich dort umtriebig und präsent als Anspielpartner in allen Räumen neben und um Robert Lewandowski."