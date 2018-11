Werder Bremen will Bayern-Leihgabe Friedl halten

Marco Friedl spielt seit Saisonbeginn für Werder Bremen

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat sich im Sommer die Dienste von Marco Friedl gesichert. Der Verteidiger ist bis zum Sommer vom FC Bayern München ausgeliehen. Werder hofft nun auf eine Verpflichtung.

"Bayern hat alle Trümpfe in der Hand und wir müssen eine Entscheidung im Sommer treffen", erklärte Bremens Manager Frank Baumann auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Gleichzeitig machte er deutlich: "Wir würden von unserer Seite gerne mit ihm weiterarbeiten."

Der 20-Jährige wurde von Trainer Florian Kohfeldt dreimal in der laufenden Saison eingesetzt. Zuletzt kam er im DFB-Pokal gegen Weiche Flensburg zum Einsatz. Friedl spielte beim 5:1-Sieg 90 Minuten lang auf der Innenverteidiger-Position.

Kohfeldt zeigte sich vor dem Duell gegen den FC Bayern am Samstag (15:30 Uhr) zufrieden mit den bisherigen Leistungen der Leihgabe. "Ich bin von ihm überzeugt und würde gerne mit ihm weiterarbeiten. Klar ist auch, dass er noch Zeit braucht, sich in der Bundesliga zu entwickeln." Die Entscheidung über seine Zukunft liege jedoch nicht bei den Hanseaten.

Der Österreicher wechselte als Zehnjähriger zum FC Bayern und durchlief dort alle Jugendmannschaften. Für den FC Bayern machte er in der vergangenen Saison je ein Spiel in der Bundesliga sowie in der Champions League. Beim FC Bayern hat Friedl noch einen Vertrag bis 2021.