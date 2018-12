Medien: Bayern buhlt um Schalke-Angreifer

Verlässt Ahmed Kutucu Schalke in Richtung FC Bayern?

Auf der Suche nach Perspektivspielern ist der FC Bayern offenbar bei Bundesliga-Konkurrent Schalke fündig geworden.

Nach Informationen von "Fussball Transfers" ist der deutsche Rekordmeister schon seit längerer Zeit an Ahmed Kutucu interessiert. Der Stürmer läuft momentan in der U19 der Königsblauen auf. Dort brillierte der 18-Jährige, der einen Profivertrag bis 2020 besitzt, in zehn Ligaspielen mit ganzen neun Toren.

So auch am letzten Wochenende, als Kutucu gegen den VfL Bochum doppelt traf. Unter den Zuschauern befand sich unter anderem Hermann Gerland. Der ehemalige Assistenztrainer der Bayern leitet mittlerweile das Nachwuchsleistungszentrum der Münchner.

"Den habe ich im Vorjahr bereits im Finale gegen Hertha BSC gesehen. Auch damals war er schon der beste Schalker. Jetzt ist er nicht so aufgefallen, hat aber beide Tore gemacht. Das ist ein guter Spieler, ja", lobte Gerland Kutucu gegenüber "Reviersport".

Aber auch Juventus Turin soll dem Bericht zufolge über eine Verpflichtung des türkischen U-Nationalspielers nachdenken. Jedoch dürfte der FC Schalke kein Interesse an einem vorzeitigen Abgang seines Juwels haben.